КУИС отрицает, что журналист Думан Мухаммедкарим нанес себе увечья в колонии

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) в четверг вечером опровергли заявление адвоката о том, что осужденный журналист Думан Мухаммедкарим нанес себе порезы в попытках добиться перевода из СИЗО Талдыкоргана в колонию в Алматинской области.

В КУИС подтвердили то, что Мухаммедкарим объявил голодовку. Он обратился с заявлением об отказе в приеме пищи, но продолжает пить чай и воду. Это, как подчеркнули в ведомстве, подтверждается записями видеонаблюдения.

«Вместе с тем сведения о якобы членовредительстве, опубликованные в материале, не соответствуют действительности. Осужденный осмотрен медицинскими работниками. Повреждений на теле не обнаружено», – заявили в КУИС, напомнив об ответственности за распространение ложной информации.

В ведомстве отметили, что в камере функционирует круглосуточное видеонаблюдение. При этом журналистам «Власти» отказались предоставить записи, ссылаясь на конфиденциальность информации.

В четверг адвокат Галым Нурпеисов сообщил «Власти» в телефонном разговоре, что Мухаммедкарима нанес себе увечья, требуя, чтобы его перевели в колонию в Заречном в Алматинской области. По словам адвоката, после суда второй инстанции его должны были перевести туда. Однако журналист по-прежнему находится в следственном изоляторе в Талдыкоргане.

После того, как Мухаммедкарим стал протестовать, администрация учреждения поместила его в карцер. Адвокат утверждает, что оперативная группа оказала журналисту медицинскую помощь, однако отказалась регистрировать этот инцидент. Мухаммедкарима снова поместили в карцер, там он второй раз нанес себе увечья. Сейчас он снова находится в камере.

После заявления КУИС адвокат Нурпеисов сообщил корреспонденту «Власти», что сам видел следы от порезов на теле своего подзащитного.

«Это было в двадцатых числах ноября. Я позавчера виделся с ним, он мне показал эти порезы. (...) Я же сам видел эти порезы на руке, на животе и шее. На шее практически не видно, одна полоса только», – сказал он. Адвокат считает, что в КУИС должны предоставить фото в качестве доказательств.

Думан Мухаммедкарим — оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году он принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и несколько раз объявлял голодовку, требуя открытого суда.

2 августа Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации». Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью на три года.

Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. 8 ноября апелляционный суд оставил приговор Думану Мухаммедкариму без изменений.