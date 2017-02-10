Телеобзор: Что покажут по отечественному киноканалу

В марте казахстанцев ожидает очередное радостное событие - «Ел Арна» возвращается в эфир, но уже в другом качестве. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на днях сообщил, что новый телеканал денно и нощно будет показывать зрителям фильмы и сериалы отечественного производства. Vласть решила представить, как может выглядеть программа этого киноканала, и поняла, что ее аудиторию, скорее всего, ожидает очень много драмы.

Почти все казахстанские телеканалы считают своим священным долгом ставить в эфир фильмы и сериалы отечественного производства. Некоторые из них даже рискуют делать собственные, надеясь, видимо, что уж в этот то раз рейтинг их творения хотя бы приблизиться к недосягаемой индийской «Келiн», которую регулярно смотрит больше миллиона наших сограждан. К их большому сожалению, телеканал «Қазақстан» в конце февраля планирует завершить показ телеэпопеи, длившейся пять долгих лет. Поэтому, думается, министерству следует подсуетиться и запустить свой киноканал уже в начале марта, чтобы дать ему хотя бы небольшой шанс на успех у «высвободившихся» зрителей.

В программе казахстанских каналов на эту неделю - 18 сериалов и 2 фильма отечественного производства, что в общей сложности составляет чуть больше 15 часов эфирного времени. Если бы их показывали по одному каналу, его программа выглядела бы примерно так:

9:00 Сериал «Жаным». Русская девушка, удочеренная состоятельной казахской семьей, рассказывает о постепенном упадке фамилии. Депутат Бекболат Тлеухан не рекомендует.

9:25 Ситком «Домашние войны». Девушка из семьи казахских интеллигентов выходит замуж за сына директора городского рынка. Идеологическое противостояние на уровне невестки и свекрови.

9:55 Сериал «Жедел Жәрдем». Алма и Ермек развелись после смерти их дочери. Теперь они выясняют отношения в пределах столичного медцентра, где оба работают кардиологами.

10:40 Сериал «Алдар көсе». У создателей возникла острая необходимость воссоздать казахского Робин Гуда, чтобы отразить сегодняшнее состояние казахстанского общества и повлиять на его моральные ориентиры

11:05 Сериал «Любовь тракториста». Красивую и успешную Беллу спасает и влюбляет в себя тракторист Жасулан. У сериала Баян Есентаевой 5 лет назад был такой рекордный рейтинг, что не показывать его сегодня - грех.

11:50 Сериал «Городские легенды». Создатели уже третий сезон подряд не устают насмехаться над казахстанскими студентами, полицейскими, врачами, учителями, подростками и всеми остальными.

12:15 Сериал «Шалғайдағы оқиға». Успешный городской бизнесмен зачем-то возвращается в родной аул и искореняет в нем не только бедность и безработицу, но и местных мафиози.

13:05 Сериал «Қыздар». Романтическая комедия о том, как четыре девушки выпускают студенческий журнал. Авторы настаивают, что и в 17 можно стать серьезным и самостоятельным человеком.

13:45 Сериал «Айман&Шолпан». Разлученные близняшки оказались на разных уровнях социальной лестницы. На кастинг приходили даже тройняшки, хвастаются создатели.

14:45 Мелодрама «Жел Қызы». Трое друзей изрядно выпивают в ночном клубе и крадут первую попавшуюся им городскую красавицу. Парнями движет благородное желание женить друга и не расстраивать родителей.

16:25 Ситком «Көршілер». Урбанизированные казахи сталкиваются с русской семьей, которая свято чтит казахские национальные традиции. Смешно до слез, утверждают авторы оригинальной задумки.

16:55 Сериал «Өмірдің өзі новелла». 24 эпизода, не связанных между собой. Можно смотреть с детьми, потому что воспитательная составляющая откровенно превалирует над повествовательной.

17:35 Сериал «Бәсеке». Два сумасшедших молодых бизнесмена заключают пари и отправляются в аул строить карьеру с нуля. Проигравший будет работать у конкурента. Откровенная пропаганда надежды только на свои силы.

18:15 Сериал «Парыз». Приключения полицейских в Казахстане, которые по определению не могут оказаться бесчестными. Рисковать жизнью ради поимки преступников - их призвание. И точка.

19:05 Сериал «Ән-аға». Биографическая повесть о нелегкой судьбе «короля казахского вальса» Шамши Калдаякова. Сценарист заявил, что в фильме раскрыл истинные взаимоотношения композитора с властью.

20:05 Сериал «Сурбойдак». 43-летний холостяк Кадырбек решает обзавестись семьей после того, как его мопед давит огромный внедорожник, а повышения на работе ему не видать из-за отсутствия системного мышления.

20:35 Сериал «Қара шаңырақ». Почти хрестоматийная история о судьбе трех братьев - успешного бизнесмена с неудавшейся личной жизнью, спортсмена, которого вдохновила певица, и фермера, страдающего от отцовской опеки.

21:15 Фильм «Дода». Попытка популяризовать национальную игру кокпар и семейные ценности посредством запутанной криминальной истории. Режиссер не побрезговал даже кадрами реальной работы полицейских.

23:25 Сериал «Көрімдік». 20-минутные поучительные эпизоды из повседневной жизни для подрастающего поколения, мораль которых создатели тщетно пытаются прикрыть незатейливым юмором.

23:45 Сериал «Бажалар». Жизнь большой казахской семьи меняется с приходом в нее трех зятьев - таксиста, автомеханика и композитора. Неудивительно, что глава семьи - отставной генерал - не в восторге от перспектив.

Больше половины представленных в программе казахстанских каналов фильмов и сериалов посвящены пропаганде семейных ценностей, и это довольно удивительно, если учесть, что семейственность - и так в крови практически у каждого второго из нас. При этом идеологи и пропагандисты вооружаются как комедиями, так и драмами. Все для того, чтобы мы не забывали свои корни. Особенно, если эти самые корни родом из казахского аула. В таком случае не быть патриотом - просто преступление.

Между тем в четверг Абаев изрек более важную, чем анонсирование киноканала, вещь - казахстанцы решительно недовольны качеством работы отечественных телевизионщиков. С министром, увы, не поспоришь - в пользу его суждения откровенно говорит тот факт, что с начала года российское «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем уже дважды становилось лидером телесмотрения в Казахстане. Никакие отечественные новости, выходит, не сравнятся с шармом зажигательного 71-летнего ведущего, передаче которого 30 лет в обед.