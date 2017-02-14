Предупреждение межэтнических конфликтов на местном уровне: цель без механизма?

Имевшие место столкновения на межэтнической почве прошлого года в очередной раз продемонстрировали разрыв между политикой центра и ее реализацией на местном уровне. Казалось бы, выдвигаемые инициативы и принимаемые программы в Астане должны решать проблему межэтнических конфликтов, но как показывает практика, на деле на уровне областей их исполнение наталкивается на проблемы неучета локальных особенностей и чрезмерной централизации политики профилактики конфликтов.

Специфика межэтнических конфликтов в Казахстане

Многие эксперты утверждают, что ситуация по линии межэтники относительно стабильная. По мнению Айгуль Садвокасовой, руководителя Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-азиатском регионе (далее Центр), в целом, ситуация благополучная, но на уровне областей ситуация разная, потому что каждая область имеет свою специфику: расселение этнических групп, компактность и дисперсность их проживания, а также сфера их деятельности.

Для Казахстана характерны «горизонтальные» конфликты (т.е. между этническими общностями). Преимущественно они вспыхивают на юге страны и изначально носят характер бытовых столкновений, спонтанно перерастающие в межэтнические.

Произошедшие эпизодичные столкновения в южных областях, в частности, в селе Бурыл Жамбылской области (2016) и в селе Сейфуллина Южно-Казахстанской области (2016), указывают на то, что реакция местных властей и специальных институтов Ассамблеи народа Казахстана (далее АНК) на подобные межэтнические противоречия наступает post factum, вместо положенного ante factum.

Начиная с 2006 года по сегодняшний день столкновения представителей этнического большинства и этнического меньшинства имеют ряд общих характеристик:

конфликтующие стороны включают в себя представителей казахского этноса и представителей других азиатских (восточных) этносов;

участниками столкновений в большинстве случаев является молодежь;

социально-экономические факторы зачастую становятся поводом к конфликтам, когда по сути на бытовой почве они приобретают этнический окрас;

в первую очередь на подобные конфликты реагируют органы власти, а потом вовлекаются местные уважаемые люди (старейшины), которые пытаются урегулировать сложившуюся ситуацию;

подавляющее большинство подобных случаев происходит в сельской среде в отдаленных населенных пунктах, где компактно проживают два или более этносов.

Как работает система предупреждения конфликтов локально?

На сегодняшний день в Казахстане сложился собственный механизм по профилактике и урегулированию конфликтов на этнической почве. На уровне областей специально созданным институтам, призванным поддерживать гражданское спокойствие, порой не в полной мере удается обеспечить межэтническое согласие.

В большей или меньшей степени функции по предотвращению межэтнического напряжения на местном уровне лежат на нескольких институтах: институты АНК области (советы общественного согласия, КГУ «Қоғамдық келісім» в регионах, этно-культурные объединения, недавно образованные Центры медиации при Домах дружбы), акиматы, отделы внутренней политики, правоохранительные органы.

На сегодняшний день на уровне районов, городов районного значения и сельских округов АНК области в качестве консультативно-совещательного органа имеет советы общественного согласия (далее Советы). Согласно Типовому положению Советов АНК в их задачу входят «анализ ситуации, выработка рекомендаций по предупреждению и разрешению социальных и иных конфликтов в регионе, а также участие в предупреждении и профилактике социальных вопросов, реализации практических мер по урегулированию».

В 2008 при сельских округах были созданы трехсторонние рабочие группы (ТРГ), куда входили акимы сельских округов, участковые инспекторы, председатели этно-культурных объединений и/или совета старейшин. С 2014 года на этой базе функционируют Советы, которые ведут свою деятельность по многим направлениям, начиная с устройством детей в детский сад («Дорога в школу»), заканчивая трудоустройством безработных.

Как было сказано Сауле Сурабалдиновой, главным специалистом секретариата АНК Алматинской области, наряду с тем, что работа Советов активно ведется в одних районах, в других ее запуск только начинается. Так, в ходе беседы с местными жителями области выяснилось, что мало кто знал о деятельности Советов, чаще люди ссылались на общественные советы (далее ОС) при акиматах, что не одно и тоже.

Недавно созданные Центры медиации Домов дружбы области призваны стать альтернативным способом разрешения споров в регионах. По словам Ирины Виговской, директора Казахстанского центра медиации, в Казахстане в целом наблюдается дефицит медиаторов, но в направлении с АНК началась работа, а именно с лидерами разных этносов. Уже проводились мероприятия по поводу медиаторских нововведений по регионам, а именно, в Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске и Южно-Казахстанской области.

Помимо АНК области, превентивную работу также проводят отделы внутренней политики (далее ОВП). Например, сотрудники ОВП ежедневно отслеживают сводки управлений и отделов внутренних дел о массовых драках и межэтнических напряжениях. К сожалению, как выяснилось, при них нет сотрудников, которые специализируются на межэтническом вопросе. В итоге, можно наблюдать ситуацию, когда таким «хрупким» вопросом разбирается малоподготовленный человек.

Неверно полагать, что мониторинг есть панацея для межэтнических конфликтов, но он видится важным с точки зрения сбора необходимой информации и формирования эффективной политики на местном уровне. Раз в год Центром проводится тематическое исследование по всему Казахстану и ежеквартально на уровне регионов по единой методике социологического мониторинга управлением внутренней политики.

На деле, определены две проблемы проведения мониторинга по госсоцзаказу: централизация проводимого мониторинга и нехватка профессиональных кадров. Если в первом случае, к примеру, можно говорить об относительно медленной обработке данных, то для второго – дилетантский уровень, когда «кто попало и как попало», содействует принятию невыверенных решений и рекомендаций. В свою очередь, отсутствие публикации результатов мониторинга автоматически «отсекает» независимых экспертов от анализа этнической картины, когда отдается предпочтение одностороннему подходу изучения вопроса.

Векторы совершенствования

Важно понимать, что в регионах и в крупных городах вопрос предупреждения конфликтных ситуаций на этнической почве стоит по-разному. Как компетентность, так и возможности институтов разрешать те или иные вопросы межэтнических проблем имеют свои пределы и погрешности.

В первую очередь, в рамках рекомендаций необходимо ввести в действие масштабную программу по измерению эффективности деятельности местных институтов и принимаемых ими мер для решения социально-экономических проблем. Систематический подход ко всем задействованным институтам должен выявить пробелы и сильные стороны механизма по профилактике напряжений с учетом местных особенностей.

В этой связи при деятельности акимата видится весьма перспективным усилить роль общественных советов (или собраний местного сообщества на уровне села, поселка, сельского округа, города районного значения) как важных диалоговых площадок. Если в состав собраний будут входить весьма авторитетные и «болеющие» за свой регион люди, то работа подобных площадок позволит более эффективно и структурированно решать назревающие горизонтальные конфликты – будь то в социальной или экономической плоскостях.

С возможностью введения этнических квот для населенных пунктов, где компактно проживают два и более этносов, в общественных советах (далее ОС) можно достигнуть репрезентативность представителей всех этносов той или иной местности. Немаловажно и то, что вовлеченность местных жителей может быть репрезентативна не только по этнической линии, но и по возрастному показателю, так как кандидатом в члены ОС может быть гражданин, достигший 18 лет и проживающий в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Более того, по мнению начальника отдела внутренней политики Талдыкоргана Сауле Арзанбековой, остро стоит вопрос с дефицитом обучающих методических материалов. В большей степени сотрудники, которые одинаково разделяют ответственность по превентивности, действуют по ситуации, «на ощупь». Важным видится усилить внимание вопросу подготовки сотрудников на реагирование и регулирование острых социальных напряжений и конфликтов, а также особенностям работы с местным населением двух и более этносов.

От момента зарождения напряжения до его выхода в плоскость открытого противостояния может пройти буквально несколько дней. Осуществление взаимодействия межведомственных коммуникаций в электронном виде, а также разработка интернет портала для получения информации из первых уст в данном контексте в состоянии помочь налаживанию механизма быстрого реагирования на те или иные проявления эскалации напряжения.

Таким примером может стать кенийский проект Ushahidi, который был создан в 2008 году с целью онлайн мониторинга в режиме реального времени языка вражды, актов насилия, распространения заведомо ложной информации и прочее. Например, при активном участии самих же граждан в Момбасе в максимально короткие сроки удалось опровергнуть информацию (и предупредить конфликт) о том, что после убийства мусульманина Шейх Абуд Рого была подожжена церковь.

Несмотря на то, что официальный общественно-политический дискурс указывает на то, что в стране достигнута успешная модель межэтнического согласия и толерантности, есть причины заявить о том, что проблемы на этой почве все же существуют, на что указывают периодически вспыхивающиеся столкновения на юге страны.

Попытку анализа автора не следует интерпретировать как использование текущего превентивного механизма в качестве мишени для критики, но как предмет изучения. Реализация цели нивелирования межэтнических трений сталкивается с определенными трудностями, связанными со слабым политико-управленческим механизмом, функционирующим «на местах». Поэтому возникающие столкновения даже при отсутствии тяжелых межэтнических конфликтов, говорят все же о том, что есть вызов власти как заинтересованному игроку: нынешние подходы применительно к локальному уровню необходимо пересмотреть.