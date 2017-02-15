Долларовые пенсионеры

Три года назад Национальный Банк Казахстана девальвировал тенге почти на 20% со 155,5 до 184,5. Все это произошло на фоне регулярных заявлений высших чинов об отсутствии каких-либо предпосылок для ослабления национальной валюты. Для жителей страны это событие стало шоковым – в магазинах в массовом порядке скупали продукты длительного срока хранения, на заправках выстраивались очереди из автомобилей, хозяева которых, опасаясь повышений цен на топливо, спешили залить полные баки.

Еще спустя полтора года, 20 августа 2015 года, правительство отпустило тенге в свободное плавание. За сутки курс доллара взлетел со 188,38 до 255,26 тенге. Далее он начал то немного сдавать позиции, то значительно укреплять. Пик пришелся на 22 января 2016 года - тогда доллар стоил 383,9 тенге. По состоянию на 13 февраля 2017 года курс доллара составлял 323,3 тенге.

Все эти годы правительство повышало пенсии и социальные пособия, которые в тенге, безусловно, росли. Но в долларовом выражении они, очевидно, сокращались. Проводимая в стране политика дедоллоризации, не решила основной проблемы – люди не стали благодаря ей богаче.

Так, минимальный размер заработной платы и прожиточный минимум с начала 2014 года по январь 2017 года увеличился на 22,5% (4 493 тенге) с 19 966 до 24 459 тенге, а в долларах сократился на 40,6% (52 доллара) со 128 до 76 долларов. Минимальный размер пенсии в тенге увеличился на 35,4% (7 366 тенге) с 20 782 до 28 148 тенге, а в долларах уменьшился на 35% (47 долларов) со 134 до 87 долларов соответственно. Государственная базовая пенсионная выплата за указанный период увеличилась на 28,2% (2 819 тенге) с 9 983 тенге до 12 802 тенге, а в долларовом выражении сократилась на 37,5% (24 долларов) с 64 до 40 долларов.

Чтобы понять, как эти финансовые изменения отразились на покупательской способности населения, можно привести простой пример. Согласно данным комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, цены на ряд лекарств за последние три года увеличились на 50-110%. На конец 2013 года 10 таблеток Ампицилина стоили 61 тенге, а в конце января 2017 года уже 92 тенге, 10 таблеток витаминных препаратов стоили 209 тенге, а в этом году их цена составляет 345,84 тенге. Больше чем в два раза увеличилась стоимость 15-миллилитрового флакона Корвалола - с 35 до 74 тенге.

Таким образом, если три года назад до девальвации на минимальный размер пенсии человек мог купить 3406 таблеток Ампицилина или 994 таблеток витаминов или 593 флаконов Корвалола, то сейчас с учетом всех прошедших повышений пенсий и ростом стоимости лекарственных препаратов, он может позволить себе приобрести на 347 таблеток меньше Ампицилина, на 181 таблеток меньше витаминов и на 212 флаконов меньше Корвалола.

Эти сравнения не в полной мере, но частично отражают влияние курсовых скачков на социально-уязвимые слои населения. Стали ли они богаче? В долларах в абсолютных цифрах точно нет. В тенге, в целом, вероятно, так же.