Как изменилась численность населения Казахстана за год

Статкомитет обнародовал данные об изменении численности населения в регионах впервые за 13 месяцев
В среду комитет по статистике обнародовал данные об изменении численности населения Казахстана в разрезе регионов впервые за последние тринадцать месяцев. Год назад данные статкомитета разошлись с информацией о населении столицы, озвученной президентом страны. Разница была столь большой, что статистики заявили о необходимости провести переучет населения и, в частности, внутренних мигрантов.
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