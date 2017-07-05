Как изменилась численность населения Казахстана за год

В среду комитет по статистике обнародовал данные об изменении численности населения Казахстана в разрезе регионов впервые за последние тринадцать месяцев. Год назад данные статкомитета разошлись с информацией о населении столицы, озвученной президентом страны. Разница была столь большой, что статистики заявили о необходимости провести переучет населения и, в частности, внутренних мигрантов.

На подсчеты у статкомитета ушел год. В обнародованных данных нетипичная для последних лет картина – сразу в 6 из 16 регионов страны за этот период население уменьшилось. До прекращения публикации статданных о численности населении, по данным статистиков, население снижалось только в одной области – Северо-Казахстанской. Теперь негативный тренд – у всего севера, востока и центра страны.

Умеренный (в переделах полутора процентов) рост населения за этот год показал юг и половина западных регионов страны. Больше всего население росло в Атырауской (+2,3%), Алматинской (+2,4%), Мангистауской (+2,5%) областях и Алматы (+2,7%).