Отопительный сезон: у правительства проблемы есть, у акимов – нет

Первое сентябрьское заседание правительства, по традиции начинается с отчетов министров и акимов о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. И как всегда, члены кабинета министров говорят о проблемах в регионах, а руководители на местах заверяют, что проблем нет.

Министр энергетики Канат Бозумбаев начал свой доклад с заверения, что подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду на энергопредприятиях Казахстана находится в завершающей стадии. В текущем году был запланирован ремонт 10 энергоблоков, 61 энергетического котла и 49 турбин. На начало сентября завершены работы на 4 энергоблоках, 28 котлах и 22 турбинах. На разных стадиях завершения ведутся работы на 4 энергоблоках, 30 котлах и 21 турбине. Линии электропередач отремонтированы на 71%, запас угля на местах на четверть выше, чем в прошлом году. В то же время, в ряде регионов имеются проблемные вопросы, которые требуют «принятие дополнительных мер для обеспечения стабильного прохождения предстоящего отопительного периода». Один из первых в этом списке – ТЭЦ-2 в Темиртау, принадлежащая АО «Арселор Миттал Темиртау».

«Согласно разработанного графика на ТЭЦ запланирован ремонт трех котлов и одной турбины. На начало сентября завершен ремонт двух котлов, второго и пятого, проводится ремонт котла №6 и турбины №2 со сроками окончания – 22 ноября и 30 сентября. При этом, отмечены аварийные остановки котлов ТЭЦ-2 этой станции после проведенных ремонтов, что демонстрирует некачественное выполнение ремонтных работ уже в этом году. Считаем необходимым также усилить контроль за подготовкой и других электростанций к отопительному сезону», - сказал глава Минэнерго.

Проблемы имеются и на ТЭЦ-1 в Павлодарской области. Здесь не завершен капитальный ремонт котла №2 из-за срыва поставки поверхности нагрева. В итоге, вместо 17 июля ремонт планируется закончить линь в октябре.

«Кроме того, 1 июля не завершен текущий расширенный ремонт котла №4 в связи с увеличением объема выполняемых работ. В связи с незавершенными ремонтами этих двух котлов не начат ремонт котла №5, который должен был начаться 15 июня», - также сообщил Бозумбаев.

Крайне нестабильно работает газотурбинная станция «Каламкас» АО «Мангистау Мунай газ». По словам министра, с начала года было отмечено уже 12 полных остановок, в том числе, в летний период – 5 раз.

«Остановки связаны с работой технологических защит, которые необходимо перенастроить. И эта работа запланирована на октябрь-ноябрь месяц», - сообщил он.

В Южно-Казахстанской области также проблемы с ремонтом ТЭЦ, которая из-за долгов компании не работает последние полгода.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек также сообщил, что по плану работы акиматам областей, городов Астаны и Алматы необходимок 15 октября текущего года полностью завершить подготовку всех объектов, в том числе автономных котельных и инженерных сетей, а также обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники.На текущий период по информации, предоставленной местных исполнителных органов отремонтированы 11 139 объектов образования или 100%, на 98% готовы объекты здравоохранения, на 88,2% готовы жилые дома. Резюме от Ксымбека одно: «Учитывая, что к началу отопительного сезона необходимо завершить подготовку всех объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также обеспечить нормативным запасом топлива автономные теплоисточники, акиматам областей, городов Астаны и Алматы необходимо держать на постоянном контроле вопросы подготовки к отопительному сезону.

Сами акимы также заверяют, у них все под контролем:

«До 20 сентября нормативный запас угля будет обеспечен. Все основные вопросы тоже на контроле», - заверил глава Акмолинской области Малик Мурзалин.

Не видят проблем и в Карагандинской области. «Подготовка к отопительному сезону в области подходит к завершению, - рапортует замакима региона Анатолий Шкарупа. - На сегодня при плане периода 85%, фактически выполнение ремонта составляет в среднем 90,9%. Что касается завоза топлива на электростанциях имеется 58-дневный запас угля и 105-дневный запас мазута».

На особом контроле, заверяет он, находится подготовка оборудования энергоисточников. В соответствии с графиком завершены ремонтные работы на 16-ти котлах и 9 турбинах, на 15 котлах и 7 турбинах ведутся работы, отставаний нет.

«Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле», - вновь повторяет он.

Даже проблемные вопросы, озвученные Бозумбаевым по Темиртау, у Шкарупы тоже не вызывают опасений.

«Бакытжан Абдирович, в ходе рабочего визита вы были ознакомлены с ситуацией на ТЭЦ-2. Согласно графика ремонта запланирован расширенный текущий капитальный ремонт трех котлов и одной турбины. При этом объем ремонта в текущем году более чем в два раза превышает годовые объемы за предыдущие три года. На отчетную дату завершен ремонт двух котлов, продолжаются работы на одном котле и одной турбине, отставания на сегодня от графика нет», - говорит замакима.

«Держите на контроле. Особенно город Темиртау, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация», - поручает премьер.

«Есть», - обещает Шкарупа.

Руководство Павлодарской области также заверяет, проблем нет. И. несмотря на ремонт котлов на местной ТЭЦ, «станция располагает достаточными мощностями для вхождения в отопительный сезон».

«До начала отопительного сезона осталось немного времени. Особенно мы знаем, что буквально через месяц в северных регионах может быстро похолодать. Необходимо держать на строгом контроле данные работы», - резюмировал обсуждение Сагинтаев на этот раз, не пригрозив ответственностью за срывы.