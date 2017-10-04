Хроники падений

С начала 2017 года в Казахстане произошло 6 случаев крушений легкомоторных самолетов или вертолетов. В большинстве случаев находившиеся на борту люди погибли. Vласть вспоминает эти инциденты.

3 октября

Накануне вечером в Илийском районе Алматинской области, всего в 28 километрах от Алматы, потерпел крушение самолет АН-28 авиакомпании East Wing. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, в 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области самолет АН-28 упал вблизи села Междуречинск, а затем загорелся. На место крушения выехала областная пожарная служба.

На борту санавиации находилось 5 человек: капитан экипажа, второй пилот, техник и два врача. Все они погибли. Позже были озвучены имена находившихся на борту людей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев, командир экипажа, гражданин Кыргызстана Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин, техник, гражданин Кыргызстана Бейшибек Ахматбаев.

31 августа

В конце августа на западе Казахстана – вблизи поселка Шалкар Актюбинской области, упал вертолет МИ-8 авиакомпании «Евразия-Эйр». Тогда никто не пострадал: экипаж вертолета из 3 человек и 1 пассажир были доставлены в безопасное место.

25 августа

В 203 километрах от села Баканас Алматинской области разбился легкомоторный самолет авиакомпании «Олжа Бастау» типа МAULE М-7-260С, выпущенный в США. На борту самолета находилось двое человек, одни из которых погиб, второй - турист - сломал ногу, но от госпитализации в районную больницу он отказался. Его на частном самолете увезли в Алматы.

Как выяснилось, компания «Олжа Бастау» не имела сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ, выданного комитетом гражданской авиации. Эксплуатант, имевшийся у компании, относился к авиации общего назначения.

10 августа

Недалеко от Алматы утром 10 августа разбился самолет «Технам-2002» во время выполнения учебно-тренировочного задания. Судно упало всего в 2 километрах от аэродрома «Азем». В результате крушения погибли пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежало Академии гражданской авиации. Вскоре была озвучена предварительная причина крушения учебного самолета. Как сообщили в департаменте по расследованию транспортных происшествий, причиной могло стать сваливание при взлете, из-за чего судно могло загореться. Похожий инцидент произошел с аналогичной моделью 24 июля, тогда курсанту удалось совершить аварийную посадку.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касмбек, в чье ведомство входит департамент по расследованию, возможной причиной также назвал воздушные потоки.

27 июля

Самолет ЯК-12 авиакомпании «НАК Казавиа», обрабатывающий кукурузные поля в Панфиловском районе Алматинской области, потерпел крушение утром 27 июля. После падения самолет загорелся. На борту воздушного судна находился пилот и еще один человек – они погибли.

Вскоре после трагедии комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана решил приостановить эксплуатацию самолетов ЯК-12 на всей территории Казахстана до завершения расследования авиакатастрофы. Авиакомпания располагала всеми необходимыми документами и сертификатами на полет судна, вылет также был согласован со службой воздушной навигации.

23 августа департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов опубликовал предварительную причину падения ЯК-12. Экспертиза показала, что в момент выполнения левого разворота самолет начал терять высоту и скорость полета из-за трудностей в продольном управлении судном. Снижение привело к столкновению самолета с землей, из-за удара о землю был разорван правый топливный бак, вскоре загорелся двигатель, огонь охватил переднюю часть самолета — она полностью сгорела. Уцелела хвостовая часть фюзеляжа со стабилизатором и килем.

26 февраля

В 60 километрах от города Аягоз в Восточно-Казахстанской области был обнаружен пропавший ранее вертолет. Пилот вертолета в результате крушения погиб, еще один человек, находившийся на борту, был эвакуирован в село Айгыз.