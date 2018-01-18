Самые крупные трагедии в истории Казахстана

Столкновение над Чархи Дадри, 1996 год.
Одной из первых катастроф в истории независимого Казахстана стало столкновение самолетов над Чархи Дадри, в небе над Индией в 1996 году: столкнулись два самолета – Boeing 747-168B авиакомпании Saudi Arabian Airlines и Ил-76ТД авиакомпании Kazakhstan Airlines. Погибли все: 349 человек на «Боинге» и 37 на Ил-76. Эта катастрофа стала крупнейшей по количеству погибших в результате столкновения самолетов в воздухе, крупнейшей в истории Индии и обеих авиакомпаний. Большинство погибших – граждане Индии, Непала и Саудовской Аравии. Казахстан, в свою очередь, потерял 12 своих граждан. Расследование проводилось в Лондоне, было установлено, что причина катастрофы – снижение ниже заданной высоты, предпринятое экипажем казахстанского судна.
Жанаозен, 2011 год.
16 декабря 2011 года, в день 20-летия Независимости Казахстана в Жанаозене беспорядками завершилась многомесячная забастовка нефтяников, требовавших улучшения условий труда. Согласно официальной версии, протестующие жгли машины, громили магазины и госучреждения. Участники забастовки настаивали, что их протест был мирным. В результате стрельбы по участникам беспорядков погибли 16 человек, около 100 были ранены.
«Арканкерген», 2012 год.
30 мая 2012 года пограничники на посту «Арканкерген» перестали выходить на связь. Позже на заставе нашли 15 трупов, среди которых – 14 солдат и один егерь. Вскоре был найден 15-й пограничник, рядовой Владислав Челах. Вначале он признался в расстреле своих сослуживцев и егеря, но потом отказался от этих показаний. Его обвинили по 8 статьям Уголовного кодекса и приговорили к пожизненному заключению.
Авиакатастрофа Ан-72 под Шымкентом, 2012 год.
25 декабря 2012 года в 20 километрах от Шымкента упал самолет Ан-72 Пограничной службы КНБ. В тот день в области было туманно, облачно и дождливо. На борту находились исполняющий обязанности директора Погранслужбы полковник Турганбек Стамбеков, сопровождавшая его группа офицеров, а также военнослужащие регионального управления погранслужбы «Онтустик» — всего 27 человек, включая 7 членов экипажа, все они погибли. В 2013 году генеральная прокуратура сообщила, что к катастрофе привело несколько факторов: невыполнение экипажем указания авиадиспетчера; полет в условиях обледенения; отключение экипажем системы раннего предупреждения приближения земли.
Падение Bombardier CRJ-200 авиакомпании SCAT, 2013 год.
29 января 2013 года в результате крушения самолета Bombardier CRJ-200 авиакомпании SCAT, выполнявшего авиарейс Кокшетау - Алматы погиб 21 человек – пять членов экипажа и пассажиры. Самолет упал во время захода на посадку около посёлка Кызылту Талгарского района Алматинской области. Причиной крушения называли плохие погодные условия и ошибки экипажа. Позднее судья Алмалинского районного суда Алматы Нариман Бегалиев назвал виновным в авиакатастрофе директора лётной службы авиакомпании SCAT Вячеслав Артёменко. Он получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься авиационной деятельностью сроком на 2 года.
Теракт в Актобе, 2016 год.
5 июня 2016 года группа людей напала на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. В результате погибли 25 человек, из них – два продавца, один случайный прохожий, трое военнослужащих и 18 подозреваемых в атаках. Девять человек были задержаны и обвинены в теракте. Суд приговорил семерых из них к пожизненному заключению, еще двоих - к 22 и 20 годам лишения свободы. Считается, что действия нападавших имели религиозный мотив.
Теракт в Алматы, 2016 год.
18 июля Руслан Кулекбаев в течение нескольких часов совершил нападение на Алмалинский РУВД, департамент КНБ и департамент госдоходов, везде атакуя полицейских и постовых. В ходе задержания Кулекбаев был ранен. Ему предъявили обвинения в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также покушении на убийство трех граждан. Кулекбаева приговорили к смертной казни, на которую в Казахстане введен мораторий.
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