Самые крупные трагедии в истории Казахстана

Утром 18 января в Актюбинской области 52 человека погибли из-за загорания автобуса. Спастись удалось пятерым. Причины пожара и другие подробности происшествия выясняются, однако уже сейчас понятно, что случившееся – одна из крупнейших трагедий за всю историю независимого Казахстана. Vласть вспоминает крупнейшие трагедии в истории независимого Казахстана.

Столкновение над Чархи Дадри, 1996 год.

Одной из первых катастроф в истории независимого Казахстана стало столкновение самолетов над Чархи Дадри, в небе над Индией в 1996 году: столкнулись два самолета – Boeing 747-168B авиакомпании Saudi Arabian Airlines и Ил-76ТД авиакомпании Kazakhstan Airlines. Погибли все: 349 человек на «Боинге» и 37 на Ил-76. Эта катастрофа стала крупнейшей по количеству погибших в результате столкновения самолетов в воздухе, крупнейшей в истории Индии и обеих авиакомпаний. Большинство погибших – граждане Индии, Непала и Саудовской Аравии. Казахстан, в свою очередь, потерял 12 своих граждан. Расследование проводилось в Лондоне, было установлено, что причина катастрофы – снижение ниже заданной высоты, предпринятое экипажем казахстанского судна.

Жанаозен, 2011 год.

16 декабря 2011 года, в день 20-летия Независимости Казахстана в Жанаозене беспорядками завершилась многомесячная забастовка нефтяников, требовавших улучшения условий труда. Согласно официальной версии, протестующие жгли машины, громили магазины и госучреждения. Участники забастовки настаивали, что их протест был мирным. В результате стрельбы по участникам беспорядков погибли 16 человек, около 100 были ранены.

«Арканкерген», 2012 год.​

30 мая 2012 года пограничники на посту «Арканкерген» перестали выходить на связь. Позже на заставе нашли 15 трупов, среди которых – 14 солдат и один егерь. Вскоре был найден 15-й пограничник, рядовой Владислав Челах. Вначале он признался в расстреле своих сослуживцев и егеря, но потом отказался от этих показаний. Его обвинили по 8 статьям Уголовного кодекса и приговорили к пожизненному заключению.

Авиакатастрофа Ан-72 под Шымкентом, 2012 год.

25 декабря 2012 года в 20 километрах от Шымкента упал самолет Ан-72 Пограничной службы КНБ. В тот день в области было туманно, облачно и дождливо. На борту находились исполняющий обязанности директора Погранслужбы полковник Турганбек Стамбеков, сопровождавшая его группа офицеров, а также военнослужащие регионального управления погранслужбы «Онтустик» — всего 27 человек, включая 7 членов экипажа, все они погибли. В 2013 году генеральная прокуратура сообщила, что к катастрофе привело несколько факторов: невыполнение экипажем указания авиадиспетчера; полет в условиях обледенения; отключение экипажем системы раннего предупреждения приближения земли.

Падение Bombardier CRJ-200 авиакомпании SCAT, 2013 год.

29 января 2013 года в результате крушения самолета Bombardier CRJ-200 авиакомпании SCAT, выполнявшего авиарейс Кокшетау - Алматы погиб 21 человек – пять членов экипажа и пассажиры. Самолет упал во время захода на посадку около посёлка Кызылту Талгарского района Алматинской области. Причиной крушения называли плохие погодные условия и ошибки экипажа. Позднее судья Алмалинского районного суда Алматы Нариман Бегалиев назвал виновным в авиакатастрофе директора лётной службы авиакомпании SCAT Вячеслав Артёменко. Он получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься авиационной деятельностью сроком на 2 года.

Теракт в Актобе, 2016 год.

5 июня 2016 года группа людей напала на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. В результате погибли 25 человек, из них – два продавца, один случайный прохожий, трое военнослужащих и 18 подозреваемых в атаках. Девять человек были задержаны и обвинены в теракте. Суд приговорил семерых из них к пожизненному заключению, еще двоих - к 22 и 20 годам лишения свободы. Считается, что действия нападавших имели религиозный мотив.

Теракт в Алматы, 2016 год.

18 июля Руслан Кулекбаев в течение нескольких часов совершил нападение на Алмалинский РУВД, департамент КНБ и департамент госдоходов, везде атакуя полицейских и постовых. В ходе задержания Кулекбаев был ранен. Ему предъявили обвинения в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также покушении на убийство трех граждан. Кулекбаева приговорили к смертной казни, на которую в Казахстане введен мораторий.