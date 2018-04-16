5 лиц недели: учебники, тенге и Сирия

Минувшие семь дней прошли в Казахстане под знаком России – тенге вслед за российским рублем стал терять свою стоимость, и в кулуарах правительства и мажилиса вновь заговорили о девальвации. Ответственные министры и глава Нацбанка усиленно опровергали слухи, обещая укрепление нацвалюты и даже удешевление бензина. Кроме этого, блокировка Telegram в России спровоцировала еще большие опасения по поводу аналогичного сценария в Казахстане.

Нурсултан Назарбаев, президент

12 апреля минул год с момента, когда глава государства представил свое видение общественной модернизации в программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». По этому случаю в четверг Назарбаев принял участие в презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». 18 учебников, уже переведенных на казахский язык, президент назвал «первым интеллектуальным траншем», подчеркнув, что за границей эти учебные пособия стоят немалых денег, в то время как казахстанцам достанутся бесплатно. Кроме этого, он поручил «еще несколько зарубежных учебников» перевести и на русский язык, чтобы «наши студенты получили возможность обучения на лучших мировых стандартах».

Вместе с тем подходы к переводу, как оказалось, не всегда устраивают главу государства: «В первые годы независимости <…> хотели от иностранных и русских слов избавиться. Каких только переводов не делали - говорить стыдно!». Назарбаев считает, что если в казахский язык международные термины войдут в своем первозданном виде, это непременно обогатит язык. Не устраивает президента и избыточное количество вузов в Казахстане: «Надо их сократить. Нам надо не количество, а качество». Идеальный вуз, по мнению, Назарбаева должен быть таким: «Если студенты с 3-4 курса университета - 85% - начнут тянуться к бизнесу – вот это университет. Если все найдут работу - вот это университет».

Данияр Акишев, председатель правления Национального банка

Падение курса тенге по отношению к доллару на неделе вызвало не только беспокойство в обществе, но и закономерные вопросы к руководству финансового регулятора страны. Во вторник перед журналистами пришлось объясняться заместителю председателя Нацбанка Алпысбаю Ахметову. Он напомнил, что Национальный банк «не вмешивается в валютный рынок», и несколько раз повторил, что курс национальной валюты формируется исключительно спросом и предложением. Ахметов также указал на то, что для валют развивающихся стран мира отклонение курса на 4% является нормальным явлением, и считать случившееся девальвацией не стоит.

На следующий день поступил комментарий и от Данияра Акишева, который заявил, что курс тенге на фоне глобальной неопределённости также будет колебаться. «Но я отмечу, что это может быть движение как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления обменного курса», - попытался было обнадежить глава Нацбанка. Позже он добавил, что на фоне высоких цен на нефть тенге все же «имеет достаточно высокий потенциал к укреплению». Акишев отдельно подчеркнул, что хотя рубль и тенге зависят друг от друга, валюты «никаким образом» не привязаны друг к другу. В заключение председатель финрегулятора призвал казахстанцев «не предпринимать сиюминутных решений» в условиях «такой нестабильной динамики обменного курса».

Канат Бозумбаев, министр энергетики

О последствиях ослабления курса тенге в минувшие семь дней были вынуждены говорить не только министры экономического и финансового блоков – на вопросы о цене на бензин ответил и глава министерства энергетики. Бозумбаев подчеркнул, что в нынешних условиях избыток топлива в стране позволяет ожидать не повышения, а даже понижения цены на бензин. Его подчиненный - директор департамента развития нефтяной промышленности министерства энергетики Куаныш Кудайбергенов – спустя два дня на брифинге в Службе центральных коммуникаций не демонстрировал той же уверенности и об удешевлении бензина вовсе не говорил.

Кудайбергенов подтвердил, что страна располагает достаточным для рынка запасом бензина марки АИ-92, и «очагов ограничения реализации нефтепродуктов не наблюдается». Вместе с тем он признал, что курсовая разница между рублем и тенге «определенно» окажет влияние на конечную стоимость горюче-смазочных материалов, которые импортируются из России. «По дизельному топливу может быть влияние будет немного существеннее, чем по бензину. Не знаю, посмотрим сейчас», - заключил чиновник. К слову, среднерыночная цена на дизельное топливо на фоне различных факторов в апреле и так уже возросла на 8 тыс тенге за тонну. Кудайбергенов напомнил, что рынок ГСМ «в настоящий момент достаточно волатильный», а значит, ни о какой стабильности здесь говорить не приходится.

Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций

В пятницу стало известно, что Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России – приговор был продиктован отказом мессенджера передать спецслужбам ключи шифрования в интересах безопасности государства и общества. Ситуация грозит зеркальным отражением и в Казахстане, где власти также ожидают от администрации Telegram некоторых шагов. Как уже сообщал Абаев, в адрес мессенджера было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

Во вторник, 10 апреля, министр информации и коммуникаций после заседания правительства сообщил журналистам, что со стороны Telegram уже есть определенные действия. Какие именно, он пояснять не стал, но заявил, что настроен оптимистично. «Работа в этом направлении ведется. Мы не заинтересованы в том, чтобы такой мессенджер популярный, набирающий популярность, как Telegram был заблокирован в Казахстане», - также отметил Абаев. Между тем, с середины марта (когда деятельность ДВК была официально объявлена экстремистской) пользователи в Казахстане уже испытывают проблемы с доступом к Telegram, что вызвано работой по удалению контента, распространяемого движением.

Кайрат Умаров, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций

Ночью 13 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли точечные ракетные удары по территории Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия войсками Башара Асада. Россия созвала экстренное совещание Совета безопасности ООН, модерировать которым выпало представителю Казахстана как страны, председательствующей в этом органе. Совбез не смог принять предложенную Россией резолюцию, в которой она призывала воздержаться от применения силы к Сирии. Казахстан воздержался от голосования, фактически обозначив свою готовность согласиться с любым вердиктом остальных членов Совета.

Тем не менее, Умаров все же обозначил позицию Казахстана по очередному кризису вокруг Сирии. Он призвал все стороны «предотвратить дальнейшую военную эскалацию и принять меры для того, чтобы вернуть доверие, мир и безопасность многострадальной Сирии». Умаров заявил, что «военные действия - это крайние меры, которые могут использоваться лишь в случаях, утвержденных Советом безопасности». Действия США и их союзников представитель Казахстана оценил следующим образом: «Какие бы меры ни были приняты под благим предлогом, они не могут оправдать военное использование сил. Насилие в ответ на насилие никогда не даст мир и стабильность».