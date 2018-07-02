Лязат Актаева, вице-министр здравоохранения: «Мы научим пациентов самоменеджементу»

Министерство здравоохранения страны взялось за масштабную реформу пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОМБП). В него теперь будут входить, в первую очередь, приоритетные заболевания, лечение которых нельзя откладывать, - это 25 групп заболеваний. Это означает, что больным сахарным диабетом или страдающим артериальной гипертензией не придется самостоятельно покупать себе лекарства. Государство полностью обеспечит их бесплатной медпомощью и необходимыми лекарствами, а также научит управлять своим здоровьем и контролировать свои болезни. О том, как Минздрав намерен это делать, в интервью Vласти рассказала вице-министр Лязат Актаева.

Лязат Мейрашевна, Минздрав начал реформу пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Какие изменения ждать казахстанцам?

Мы говорим о новой модели ГОМБП, но нужно четко понимать, что она будет реализована вместе с внедрением системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Соответственно, те услуги, которые не войдут в пакет ГОМБП, будут внутри страхового пакета ОСМС.

Но только, если я делаю взносы в фонд социального медстрахования?

В рамках страхового пакета бесплатно будут оказываться медуслуги застрахованным – это те, кто сам оплатил взносы (индивидуальный предприниматель или самозанятый), или за них произвел отчисления работодатель. Но наряду с этим застрахованными являются 14 льготных категорий граждан, за которых плательщиком является государство. Это фактически 10 млн наших граждан. Соответственно, медуслуги в рамках страхового пакета для них также оказываются бесплатно. Это дети, неработающие беременные, инвалиды, пенсионеры, учащиеся, многодетные мамы и другие.

Теперь поясню, что входит в ГОБМП. Это бесплатный объем медпомощи для всех граждан – скорая медицинская помощь, санитарная авиация, первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), экстренная стационаро-замещающая помощь, экстренная стационарная помощь, паллиативная помощь. Далее для граждан, имеющих социально-значимые заболевания, основные хронические заболевания и заболевания, представляющие опасность, бесплатно будут оказываться консультативно-диагностические услуги, плановая стационарная помощь, плановая стационаро-замещающая помощь. По скорой помощи, санитарной авиации понятно. Что есть ПМСП? Это медуслуги, которые оказываются врачом общей практики, терапевтом, педиатром, акушеркой в амбулаторно-поликлинической организации. То есть, в поликлиниках. Это будет бесплатным для всех. Туда входит прием, консультация специалистов при возникновении жалоб, профосмотры, скрининги, патронаж детей, ведение беременности и динамическое наблюдение врачом ПМСП при основных хронических и социально-значимых заболеваниях. Ключевые слова – динамическое наблюдение. Это слежение за состоянием здоровья пациента и оказание ему медпомощи по итогам этого слежения в соответствии с порядком оказания медпомощи при основных хронических и социально-значимых заболеваниях.

Так они же и сейчас наблюдаются, значит, по сути, ничего не меняется?

Проведенный анализ показал, что у врача нет должной приоритезации хронических заболеваний. Поэтому те пациенты, за которыми нужно неустанно следить, обучать самоменеджменту, управлению собственным здоровьем, проводить на регулярной основе определенные диагностические исследования и 100% охват амбулаторным лекарственным обеспечением и, при необходимости, госпитализировать, они не всегда находятся в поле зрения врача. В связи с этим, из всех заболеваний выделены именно те заболевания, которые должны быть приоритетными, и медицинская помощь им должна быть полностью финансово обеспечена.

Например?

Как я уже сказала, у нас две группы - хронические основные заболевания и социально-значимые. В хронические заболевания входят 25 групп, которые являются управляемыми на уровне ПМСП. Получается, если за ними наблюдать, своевременно проводить необходимый минимум значимых диагностических исследований и полностью охватить амбулаторным лекарственным обеспечением, то по ним можно избежать осложнений и госпитализации. К социально-значимым заболеваниям отнесены те, что не являются управляемыми на уровне ПМСП и требуют специализированной помощи.

Какие заболевания относятся к социально-значимым?

Это 4 группы заболеваний: туберкулез, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, психические/наркологические расстройства. Для них уже создана и действует соответствующая инфраструктура: тубдиспансеры,онкодиспансеры, центры по борьбе со СПИД центры психического здоровья.

Какие заболевания относятся к основным хроническим заболеваниям?

Вот эти 25 групп заболеваний, которые отнесены к управляемым на уровне ПМСП. Наиболее распространенные из них - сахарный диабет, артериальная гипертензия, вирусные гепатиты, цирроз печени, хроническая сердечная недостаточность, эпилепсия и другие.

Что показал анализ? Достаточно распространенное заболевание - артериальная гипертензия. И международные эксперты говорят, что госпитализация пациентов с артериальной гипертензией в Казахстане составляет 14% от общего объема стационарных случаев. Но при надлежащим наблюдении в 75% случаях можно было избежать госпитализации.

Соответственно, в проекте приказа Минздрава мы предусмотрели для пациентов с основными хроническими заболеваниями осмотры среднего медицинского работника, врача ПМСП и так называемой, мультидисциплинарной группы, в которую входит врач ПМСП и профильный специалист в соответствии с основным заболеванием. При заболевании органов дыхания –врач пульмонолог, при заболевании сердца - врач кардиолог, при заболевании желудочно-кишечного тракта - гастроэнтеролог и так далее. Здесь чётко закреплена кратность осмотра специалистами. И для того, чтобы получать консультации этих специалистов, не нужно приходить и брать талон для визита, так как это запланированный приём врача.

А как часто?

В зависимости от заболевания. К примеру, пациент с артериальной гипертензией приходит к врачу, пока не установится целевой уровень артериального давления. После этого плановые визиты будут к врачу ПМСП не реже двух раза в год и профильному специалисту не реже одного раза в год. Самое важное, что врач должен научить этих пациентов управлять собственным здоровьем и внедрить самоменеджмент. Пациент должен вести лист самоконтроля и дневник наблюдения.

Пациент сам будет вести дневник наблюдения?

Да, это самоконтроль. Как это будет действовать? При выявлении заболевания в поликлинике с пациентом заключается договор, согласно которому пациент на себя берет обязательства выполнять назначения врача, его рекомендации, вести здоровый образ жизни. Обязательно будут вести консультирование и специалист здорового образа жизни, психолог, социальный работник. Далее в школе здоровья пациента обучат навыкам управления собственным здоровьем. Например, пациент с артериальной гипертензией должен уметь контролировать свое артериальное давление, вести дневник наблюдения, регулярно принимать препараты, снижающие артериальное давление. В таком случае пациент избежит развития таких осложнений, как инфаркт и инсульт.

Наряду с этим для этой группы пациентов ведется разработка мобильных приложений, через которые у них будет постоянная связь с лечащим врачом. При этом будут определенные критерии, когда не нужно ждать запланированного приема, а нужно будет прийти экстренно к врачу, если появились какие-то жалобы.

Насколько мне известно, около 50% пациентов именно с такой проблемой не доходят до врачей. И если ваша система заработает, то будет полный охват?

Совершенно верно. Мы сравнили данные объема лекарственного рынка и долю закупа лекарств государством. Оказалось, что при артериальной гипертензии бюджет государства закрывает только половину потребностей пациентов. Каждый второй пациент с артериальной гипертензией не стоит на диспансерном учете и не получает базовую терапию. Эту группу нужно полностью охватить. Для этого в проекте приказа закреплен порядок и кратность их обследования, и самоконтроль. Насчет сахарного диабета - это как раз та группа, которая на сегодняшний день достаточно хорошо обеспечена, государством для них закупается почти 90% препаратов от объема рынка. При этом частота госпитализации пациентов с сахарным диабетом в Казахстане составляет более 300 на 100 000 населения, а в странах ОЭСР – 150. Для снижения осложнений и госпитализации важны на амбулаторном этапе управление собственным здоровьем, самоменеджмент и качественное эффективное динамическое наблюдение. В общей сложности для того, чтобы обеспечить динамическим наблюдением этих пациентов, нужно порядка 25 млрд тенге. При этом снизится частота их госпитализации и осложнений, что позволит высвободить соответствующий объем финансовых средств.

Давайте вернемся к реформе пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Говорилось о том, что часть болезней, лечение которых оплачивает государство, выводятся из ГОМБП. Министр Елжан Биртанов говорил, что это не так, но хотелось бы конкретики, а как тогда будет?

Основные хронические и социально-значимые заболевания остаются в ГОБМП, Сахарный диабет, вирусный гепатит, болезнь Дауна, орфанные заболевания включены в перечень 25 групп основных хронических заболеваний, управляемых на уровне ПМСП, требующих развития соответствующей инфрастуктуры и полного финансового обеспечения. В итоге, улучшатся доступность и качество диагностических и лечебных услуг для пациентов.

Вы сказали, что в рамках ГОМБП будет педиатр, врач общей практики и терапевт. Получается, узкие специалисты будут исключительно в рамках ОСМС? Объясните, как это будет выглядеть с 2020 года?

В рамках ГОМБП бесплатно будет оказываться весь объем медпомощи при основных хронических и социально-значимых заболеваниях (25+4) – это диагностика и лечение согласно клиническим протоколам, консультации врачей ПМСП и узких (профильных) специалистов, амбулаторное лекобеспечение, динамическое наблюдение, стационарное лечение.

Осмотр узких специалистов при других заболеваниях войдет в страховой пакет ОСМС. Как ранее я говорила, для 14 льготных категорий граждан – а это 10 млн человек медпомощь будет осуществляться бесплатно по страховому пакету, гарантированному государством.

А если человека ничего не беспокоит, а просто хочет сделать медицинский чек-ап. Как это будет происходить? Потому что многим известно: лучше сходить в частную клинику, чем месяцами дожидаться специалиста в государственной.

В рамках ГОБМП в настоящее время проводятся несколько видов бесплатного скрининга на распространенные заболевания (сахарный диабет, глаукома, болезни кровообращения) и некоторые виды рака (рак шейки матки, молочной железы, толстого кишечника), что будет доступно и при новой модели ГОБМП. При внедрении ОСМС в страховом пакете планируется проводить специализированный профосмотр (чек-ап). Это новая инициатива – то, что сейчас недоступно населению, будет мотивацией для населения участвовать в системе ОСМС.

И уже не придется по два месяца ждать специалиста?

Кстати, в мире есть практика ожидания приема. Если это плановая помощь, она может быть по предварительной записи. Но нельзя ждать тогда, когда медпомощь неотложная. Самое главное, чтобы тем, кому необходима экстренная помощь, она была своевременна и доступна. Внедрение ОСМС удовлетворит растущий спрос населения на определенные виды услуг – это расширение объема амбулаторного лекобеспечения, возможностей реабилитационной помощи и консультативно-диагностических услуг. К сожалению, согласно данным национальных счетов здравоохранения виден рост «карманных» расходов населения. На сегодня это уже 41% от общих расходов на здравоохранение. Важно, чтобы из этих расходов населения исключить затраты на ГОМБП и на страховой пакет при внедрении ОСМС. Медпомощь в рамках ГОМБП и ОСМС будет доступна. Соответственно, доля «карманных» расходов снизится и может иметь место в рамках сооплаты или добровольного медицинского страхования.

Вы сами говорите, что сегодня в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, пациенты все равно платят там, где не должны. А почему вы думаете, что это изменится с 2020 года?

Новая модель ГОБМП не будет носить декларативный характер, перечень ГОБМП будет максимально детализированный, прозрачный и понятный, как для населения, так и для медицинской организации. В нем будут описаны заболевания и диагностические исследования, на которые имеет право пациент. Эта работа ведется, и с началом ОСМС такой перечень ГОБМП будет действовать. Население четко будет видеть границы государственных гарантий при ГОБМП и объем страхового пакета ОСМС. Это снизит долю «карманных» расходов населения, повысит полноту и эффективность медпомощи.

Хотелось бы отметить, что данный проект приказа пока еще находится на стадии публичного обсуждения.