Как работает трудовая миграция в Казахстане

Трудовая миграция в Казахстане – это стихийный процесс. В нелегальное устройство на работу и торговлю людьми вовлечено огромное количество граждан. Масштабы этой проблемы настолько велики, что требуют создания правовой базы. Однако этот вопрос остается нерешенным в казахстанском законодательстве по сей день. Координатор общественного фонда «Сана сезiм» Лилия Халиулина написала о том, как проходит процесс теневого трудоустройства мигрантов в Казахстане.

В последние годы социальная и экономическая обстановка в Казахстане сделала страну своеобразным региональным центром притяжения трудовых мигрантов. Множество жителей Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана нелегально трудятся на стройках, убирают урожай, торгуют в киосках и на рынках больших и маленьких городов. Сколько в действительности трудовых мигрантов работают в городе Шымкент и Туркестанской области, точно не знает никто. Мигранты в основном заезжают в Казахстан и пребывают на территории страны не всегда на законном основании. С этими странами у Казахстана, так называемый «безвизовый» режим, поэтому приехать сюда несложно.

«Одна из основных причин, вынуждающих людей покидать свою страну, – низкий уровень оплаты труда. Далее следуют плохой деловой климат, отсутствие работы, стремление вернуться на историческую родину»

Большинство мигрантов, принявших участие в нашем исследовании, заявляли, что ездили в Казах­стан на заработки в течение двух и более лет. Другие отметили, что приезжали на заработки только в Казахстан. Это может быть объяснено тремя взаимозависимыми факторами: экономический рост и улучшение условий жизни в Казахстане в последние несколько лет, экономическая нестабильность в вышеперечисленных странах и растущее число трудо­вых мигрантов, приезжающих в Казахстан вместе с родственниками и друзьями.

Средний возраст мигрантов, прибывших в Казахстан на заработки, – от 21 до 40 лет. Они вынуждены покидать свои страны, так как не могут конкурировать на местном рынке труда. Чаще всего мигранты не облада­ют профессиональной квалификацией в той сфере, в которой им приходится работать в Казахстане.

Получение информации о возможностях трудоустройства почти полностью обеспечивается неофициальным, теневым или чисто криминальным путем. Большинство мигрантов еще до выезда знали, где и кем будут работать в Казахстане. При этом, более половины мигрантов не получили той работы, на которую рассчитывали, даже если вид работы и совпадал с предварительно оговоренным, условия труда оказывались не такими, как было обещано.

Трудовые мигранты часто обращаются за помощью в трудоустройстве к частным посредникам. Так называемое «черное посредничество» превратилось в организованный институт теневой экономики, активно использующий отработанные схемы: объявления в газетах и других медиа, личную вербовку работника (например, на вокзалах, автовокзалах, при прохождении пограничного пункта). Вербовать могут прямо на рабочем месте, и тогда работник передается от одного работодателя к другому, как правило, за определенную плату. Иногда объекты расположены через дорогу, и хозяева договариваются и передают рабочих из рук в руки, причем «старый» работодатель иногда не расплачивается с работниками, а обещает, что это сделает новый. Вербовка может происходить и там, где собираются мигранты, ищущие работу.

Нередко посредники становятся частью механизма торговли людьми. Так, специальные агенты вербуют девушек в деревнях Средней Азии для работы в частных хозяйствах и для секс-услуг в других государствах. Респектабельного вида человек приезжает в деревню и находит там наиболее незащищенную семью (бедную, многодетную, с родителями-алкоголиками, больными, стариками и т.п.); с помощью психологического давления человек убеждает родителей «отдать» ему свою дочь, которую обязуется «устроить» в городе, помочь с работой или учебой, жильем. Родителям, как правило, платится небольшая сумма (порядка 100–200 долларов) и обещаются регулярные денежные переводы от дочери в будущем. То есть человек попросту покупается. Улаживаются формальности переезда через границу (если девушка несовершеннолетняя – с помощью доверенности от отца). Девушка перевозится и передается «хозяину». Подобные схемы используются для вербовки строителей, уборщиков хлопка, персонала в подпольные цеха и других целей.

Прибегая к услугам теневых посредников, мигранты изначально вынуждены идти на риск. Сами же частные «предприниматели» действуют практически открыто: во-первых, из-за пробелов в законодательстве, позволяющих им уходить от ответственности (их можно преследовать разве что за неуплату налогов и подобные «смежные» правонарушения); во-вторых, благодаря коррупции, которой пропитаны все отношения трудовой миграции.

Организация миграции включает целый комплекс услуг: переправку мигрантов, устройство их на работу, обеспечение жильем, иногда временную регистрацию. Большинство мигрантов переправляются на автобусах (частных или рейсовых). Основная проблема состоит в том, что сотрудники полиции на дорогах собирают «дань». На месте, если есть крупное строительство (это, как правило, частные стройки, например, развлекательного комплекса), то мигранты поселяются «на объекте». Но так бывает не всегда.

В частном секторе работодатель выделяет и заселяет мигрантов в недостроенный дом, где они работают. Мигранты отдают ему от четверти до трети заработка, и еще он вычитает за те траты, которые делает для них: выкуп из отделения миграционной полиции, оплата временной регистрации, питание, проживание. При этом, работодатель отбирает у мигрантов документы и паспорт.

Жесткий контроль работодателя над работником может осуществляться различными способами. Самыми распространенными из них является изъятие документов и, так называемая, долговая кабала. При этом долг, как правило, значительно превышает месячный заработок. Есть целый набор практик, приводящих к возникновению такого долга: это может быть сфабрикованная недостача у продавца, перерасход материалов на строительстве, отработка платы, которую работодатель заплатил посреднику за работника.

Наиболее тяжелые формы эксплуатации мигрантов получили достаточно широкое распространение. Элементы рабства, насилия и принуждения встраиваются в трудовые отношения и часто воспринимаются как норма, а не как нарушения прав человека.

Этому способствуют несколько факторов:

— готовность самого работника под влиянием тех или иных обстоятельств мириться с рабскими условиями труда;

— попустительское отношение общества и властей к трудовой эксплуатации;

— стереотипы и недоверие власти и общества к мигрантам;

— коррупция.

Предупреждение потоков незаконной миграции требует также международного сотрудничества, в первую очередь в рамках СНГ, сейчас сотрудничество находится на начальном этапе своего развития. В некоторых случаях недоработки в правовой сфере являются причиной сохранения потока нелегалов из той или иной страны.

Сотрудничество с международными организациями способствует решению некоторых проблем незаконной миграции: укреплению потенциала местных организаций, развитию консультативной помощи при разработке законодательства. Международные организации могут сыграть свою позитивную роль в налаживании конструктивного сотрудничества между странами Центральной Азии, СНГ для борьбы с незаконной миграцией.

В Конкурсе документального кино Центральной Азии участвуют два документальных фильма, посвященных проблеме трудовой миграции в регионе — это картина «Песни Абдула» (7-го декабря) и «Чужая работа» (11-го декабря). Подробнее о фильмах можно узнать на сайте конкурса.