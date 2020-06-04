Армения переживает повторную вспышку коронавируса

Ковид-показатели остаются пугающе высокими в Армении: число инфицированных растет сотнями, появляется информация о новых осложнениях , стало известно, что коронавирусом болеют премьер-министр Никол Пашинян и его семья. Но снова вводить в стране карантин власти не планируют.

Ждали и готовились

По состоянию на 3 июня всего в стране 10 524 случаев коронавируса, из них у 440 состояние оценивается как тяжелое, а у 51 - как крайне тяжелое. С недавнего времени больных со слабо выраженными симптомами уже не укладывают в больницу, а лечат на дому –– власти надеются, что это поможет разгрузить медицинскую систему.

Армения начала ослаблять карантин со второй половины апреля. Вскоре после того, как в стране вновь заработали предприятия, транспорт и детсады произошла новая вспышка. Число зараженных каждый день исчисляется сотнями. Как ни удивительно, но Армения не собирается возвращать снятые ограничения. Даже напротив: со второй половины июля страна надеется принять первых туристов.

“Примерно с середины июля мы собираемся открыть воздушные границы Армении, соблюдая все нормы и осторожность. Надеемся, это позволит урегулировать проблемы туристической отрасли”, - сказал в понедельник Тигран Авинян, вице-премьер Армении, ответственный за соблюдение режима ЧП в стране.

По его словам, новая вспышка инфекции не стала неожиданностью для правительства: “Мы этого ожидали и были готовы. Однако возвращение к строгим нормам для нас является крайней мерой”, — Авинян.

Министр здравоохранения Арсен Торосян сказал, что Армения внимательно следит за глобальным опытом борьбы с пандемией. Благодаря этому, в частности, армянские врачи предположили, что у инфицированных Covid-19 детей может развиться синдром Кавасаки - воспаление стенок кровеносных сосудов, которое в последнее время стали относить к одному из возможных осложнений коронавируса у детей.

“Учитывая международную практику, мы готовились и приобрели дорогостоящие иммуноглобулиновые препараты”, - сказал глава армянского Минздрава, комментируя первый в стране случай синдрома Кавасаки у ребенка с коронавирусной инфекцией.

Какие мнения?

Некоторые специалисты считают, что Армения выбрала правильный путь: да, снятие карантина на фоне вспышки инфекции неминуемо приведет к еще большему росту числа заболевших, но взамен даст обществу коллективный иммунитет. Например, так считает бывший министр здравоохранения Армении Арарат Мкртчян. Он полагает, что в Армении эпидемия находимся на пике и дальше пойдет спад:

"Мы вышли на плато. Бывают всплески заражений, но они еще будут. Зависит от того, как будут соблюдать нормы безопасности. Если будут какие-либо мероприятия, то через 10 дней будет всплеск. Сегодня мы пожинаем плоды спешного запуска открытых кафе и ресторанов 4 мая. Нужно было закрепить меры безопасности, как это сделали в случае с общественным транспортом, только потом разрешить их деятельность”, – сказал бывший министр в интервью “Кавказскому узлу”.

Критической переполненности медучреждений и реанимационных отделений больными коронавирусом в республике не будет, считает экс-министр. "Сейчас в авральном режиме работают только те учреждения, в которых лечат больных с коронавирусной инфекцией. Резервы системы здравоохранения не мобилизованы, их могут подключать постепенно. Мощностей системы хватает, и дополнительное развертывание, в том числе реанимаций, которые есть во всех медучреждениях, дело нескольких дней”, – уверен Мкртчян.

Но есть и те, кто считает, что сегодняшние надежды на естественную иммунизацию могут обернуться настоящей трагедией. Этого мнения придерживается преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ереванского государственного медицинского университета Давид Мелик-Нубарян, который также дал интервью “Кавказскому узлу”.

“Пока неизвестно, насколько стойкий иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом и как долго он будет длиться. Месяц, два, год или пожизненно? Человечество знакомо с вирусом пять месяцев. Чтобы создался коллективный иммунитет, должно переболеть 70%. А для этого потребуется длительное время. За пару месяцев не переболеем. Растянется на десятки месяцев. И так как не знаем, насколько стойкий иммунитет, возможно, пока последние переболеют, те, кто переболел 10 месяцев назад, опять станут восприимчивы к вирусу. В этом причина, почему, например, Британия, не пошла по этому пути. Кроме того, в этом случае мы можем за это заплатить непосильную с человеческой точки зрения цену", – сказал Мелик-Нубарян.