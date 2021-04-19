«Койко-место». Выпуск восьмой: вакцинация от COVID-19

Vласть продолжает серию подкастов о здоровье и медицине под названием «Койко-место». Мы пригласили вирусолога Асель Мусабекову поговорить с нами о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Казахстане полным ходом идет массовая вакцинация от COVID-19. Пока что желающих прививают российской вакциной Спутник-V. У людей возникает много вопросов как по поводу этой вакцины, так и в принципе о прививках. Мы пригласили в наш подкаст вирусолога Асель Мусабекову и поговорили с ней о том, может ли вакцина внедриться в ДНК (нет и еще раз нет!), почему у кого-то есть реакция на вакцину, а у кого-то нет — и действительно ли второй вариант означает, что у вас слабый иммунитет и организм просто не вырабатывает антитела. О том, как современная наука отходит от живых вакцин и почему будущее связывают с РНК-вакцинами. Кроме того, мы поговорили о том, почему ученые уже много лет не могут разработать вакцину от ВИЧ и какие подвижки в этом уже есть.

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01.35. Может ли вакцина изменить ДНК

04.50. Могут ли быть какие-то осложнения от вакцины спустя полгода-год, может ли она привести к бесплодию

09.50. В вакцине Спутник V нет живого вируса, но почему после вакцинации есть реакция организма? Можно ли вакциной заразиться, может ли привитый человек передать вирус окружающим

12.38. Как скорость разработки вакцин от коронавируса повлияла на их качество

18.50. Почему ученым не удается разработать вакцину от ВИЧ, почему нет эффективной вакцины от туберкулеза.

29.00. Почему для определения антител после прививки Спутником V нужен специальный тест?

30.00. Правда ли что после вакцинации антитела не такие «качественные» как после перенесенного ковида?

40.00. Являются ли аутоиммунные и онкологические заболевания противопоказанием при вакцинации

43.50. Нужно ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела, стоит ли делать анализ на определение Т-клеток

46.00. Придется ли нам постоянно прививаться от коронавирусной инфекции

48.00. Прививки и новые штаммы коронавируса

53.07. Почему РНК- вакцины стали прорывом и почему этот принцип будет использоваться в вакцинах будущего