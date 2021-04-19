«Койко-место». Выпуск восьмой: вакцинация от COVID-19

Vласть продолжает серию подкастов о здоровье и медицине под названием «Койко-место». Мы пригласили вирусолога Асель Мусабекову поговорить с нами о вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Казахстане полным ходом идет массовая вакцинация от COVID-19. Пока что желающих прививают российской вакциной Спутник-V. У людей возникает много вопросов как по поводу этой вакцины, так и в принципе о прививках. Мы пригласили в наш подкаст вирусолога Асель Мусабекову и поговорили с ней о том, может ли вакцина внедриться в ДНК (нет и еще раз нет!), почему у кого-то есть реакция на вакцину, а у кого-то нет — и действительно ли второй вариант означает, что у вас слабый иммунитет и организм просто не вырабатывает антитела. О том, как современная наука отходит от живых вакцин и почему будущее связывают с РНК-вакцинами. Кроме того, мы поговорили о том, почему ученые уже много лет не могут разработать вакцину от ВИЧ и какие подвижки в этом уже есть.