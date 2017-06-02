Как мир реагирует на решение Трампа о выходе США из соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По его словам, соглашение очень нечестное по отношению к Америке. Ответ многих политиков не заставил себя ждать. Vласть собрала несколько высказываний о решении Трампа.

Один из первых, еще во время выступления Трампа перед журналистами в Вашингтоне, высказался бывший президент США и один из авторов Парижского соглашения — Барак Обама.

«Даже если эта администрация (Трампа - V) присоединилась к небольшому числу государств, отрицающих будущее, я уверен, что наши государства, города и предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы играть ведущую роль и способствовать сохранению единственной планеты, которая у нас есть, для будущих поколений», — сказал Обама.

Экс-госсекретарь и оппонент Трампа в прошедших президентских выборах Хиллари Клинтон назвала это «исторической ошибкой».

«Историческая ошибка. Мир сообща движется вперед в вопросе климатических изменений. Выход из Парижского соглашения оставляет американские семьи и рабочих позади», - написала она в своем аккаунте в Twitter.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун выступил от лица губернаторов штатов Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк. «Президент уже заявил, что изменение климата - это миф, что прямо противоречит буквально всем мнениям ученых в мире. Не думаю, что борьба с реальностью является хорошей стратегией как для Америки, так и для кого бы то ни было. Если президент решил самовольно отстраниться от этого чрезвычайно важного начинания, то Калифорния и другие штаты выступят сами», - заявил Браун.

Выступая в Белом доме, Трамп заверил, что США продолжат реализовывать программы по защите окружающей среды, однако не уточнил, какие и как именно, а также то, сколько средств планируется направить на эти цели.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что выход США из Парижского соглашения по климату отменяет дальнейшие переговоры о новых договоренностях в сфере климата.

Также Макрон призвал страны-участницы сохранить свое присутствие в рамках Парижского соглашения.

«Сегодня вечером Соединенные Штаты повернулись спиной ко всему миру, выйдя из соглашения по климату. Но Франция не будет поворачиваться спиной к американцам. Соглашение не будет пересматриваться из-за выхода США. Со своей стороны призываю американских ученых и исследователей приехать на работу во Францию, чтобы бороться с изменением климата на планете», - заявил президент Франции.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также высказал разочарование, заявив, что Канада будет продолжать бороться с изменением климата.

«Мы глубоко разочарованы, что федеральное правительство Соединенных Штатов решило выйти из Парижского соглашения. Канада непоколебима в своей приверженности бороться с измением климата и поддерживать чистый экономический рост», - заявил Трюдо.

Президент Боливии Эво Моралес также выразил негодование. По его словам, власти США предали «мать-Землю», выйдя из Парижского соглашения по климату.

«Выйти из Парижского соглашения – это огромное предательство Матери-Земли, которая является общим домом жизни и человечества", — написал Моралес в Twitter.

Министр окружающей среды Японии Коити Ямамото на пресс-конференции в Токио заявил, что объявление «о выходе еще не принимает никакой формы». Он намерен убедить США пересмотреть решение.

«Наконец-то разум человечества пришел к соглашению, и то, что США повернулись к нему спиной в виде принятого президентом (Дональдом) Трампом решения, вызывает глубокое разочарование», - заявил министр.

МИД Японии в своем заявлении выразил сожаление о решении США, но рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в области противодействия изменению климата как с США, так и со странами, подписавшими соглашение.

«Проблема изменения климата является глобальной задачей, в решении которой должно принимать участие все мировое сообщество. Мы намерены в рамках Парижского соглашения сотрудничать с США и решение администрации президента Трампа о выходе из соглашения вызывает сожаление», - говорится в сообщении МИДа.

Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариаса Каньете написал в своем Twitter аккаунте: «Евросоюз глубоко сожалеет об этом одностороннем решении».

Глава Европарламента Антонию Таяни заявил, что «Парижское соглашение должно уважаться». «Это соглашение живо, и мы будем продвигаться по нему — с участием или без участия администрации США», - распространила пресс-служба Европарламента.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что США вправе выйти из Парижского соглашения по климату, если так решит руководство этой страны. Она подчеркнула, что Британия остается приверженной данному соглашению.

«Парижское соглашение служит верной глобальной основой для защиты процветания и безопасности будущих поколений», — заявила Мэй.

Министр охраны окружающей среды Италии Джан Лука Галлетти назвал опасным решение Вашингтона. «Выбор администрации Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения опасен, потому что делает значительно более сложной борьбу с глобальным потеплением и тем ущербом, который оно наносит планете. Чтобы следовать старым представлениям прошлого, Америка сегодня освобождается от моральной ответственности, но останавливает лишь саму себя, а не Парижское соглашение. Обязательства остальных стран теперь должны быть еще более решительными при ином лидерстве — Европы и Китая», - сказал Галлетти.

Также глава Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на заявление Трампа, покинув два совета при президенте США. Об этом он написал в своем Twitter. «Покидаю президентские советы. Изменение климата реально. Выход из Парижского соглашения не сулит хорошего ни Америке, ни миру», — написал он. Глава The Walt Disney Company Роберт Игер также заявил, что прекращает работу в совете при президенте США в знак протеста против выхода страны из Парижского соглашения по климату.

После объявления решения Трампа сотни протестующих собрались напротив Белого дома в связи с решением Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату. Люди вышли с плакатами в поддержку Парижского соглашения: «Я выступаю за будущее нашей страны и планеты», «Covfefe существует, а изменение климата — нет?», «Мир, покойся с миром».

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. «Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков. Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран. Парижское соглашение очень нечестно по отношению к США», - заявил Трамп. По его словам, Индия и Китай могли получить преимущества от реализации документа. В то время как США могли бы потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за участия в соглашении. «Выход из соглашения защищает от будущих неправомерных покушений на суверенитет США, будущих массивных правовых обязательств», - добавил президент.

Кроме того, Трамп заявил, что настало время «работать над новым соглашением, которое будет защищать окружающую среду, наши компании, наших граждан и нашу страну», однако он не уточнил какие программы по защите окружающей среды будут реализовываться, кем, как и сколько средств будет затрачено.

Фото с сайта vox.com