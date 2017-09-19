Аун Сан Су Чжи впервые обратилась к нации в связи с кризисом мусульман-рохинья

Государственный советник Мьянмы (должность уровня премьер-министра и де-факто - руководителя страной), Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи выступила по национальному телевидению с обращением к народу. В своей речи, которая касалась кризиса мусульман-рохинья, она заявила, что осуждает нарушения прав человека, призвала сплотить силы, чтобы разобраться, «почему это действительно происходит», отметив при этом, что страна не боится пристального внимания международного сообщества. Это первое выступление Аун Сан Су Чжи о происходящем в штате Ракхайн, откуда, по последним данным, бежало уже больше 400 тыс человек. В своей речи, она утверждает, что с 5 сентября правительством не проводилось более никаких зачисток.

«Правительство Мьянмы не собирается снимать с себя ответственность или отказываться от вины. Мы осуждаем нарушения прав человека и незаконное насилие, мы заявляем о своей приверженности восстановить мир, стабильность и верховенство закона в стране», - отметила Аун Сан Су Чжи.

«Мир и стабильность – это то, чего мы должны были достигнуть после почти 70 лет гражданской войны», - отметила она, заявив о приверженности молодого государства заявленным принципам – транзит демократии и дальнейшее развитие: «От нас ждут, что мы преодолеем трудности в кратчайший период, но я должна вам напомнить, что наше правительство существует только 18 месяцев, это очень мало, чтобы мы справились со всеми вызовами, однако, это не значит, что мы не готовы с ними справляться».

Аун Сан Су Чжи отметила, что в прошлом году после нападок вооруженных групп мусульман на полицейские участки и последующих столкновений в Ракхайне, «много мусульман вынуждены были бежать в Бангладеш»: «После этого, правительство предприняло все усилия для восстановления мира и стабильности и cодействию нормализации отношений между мусульманами и населением штата Ракхайн».

Аун Сан Су Чжи добавила, что правительство Мьянмы в прошлом году также обратилось к спецпредставителю ООН Кофи Аннану с приглашением возглавить специальную комиссию, созданную после этих событий, для того, чтобы «он помог решить давнюю проблему. Но, несмотря на все эти усилия, мы оказались не в состоянии предотвратить текущие конфликты».

Она отметила, что силы безопасности были строго инструктированы избегать «сопутствующего ущерба» и нанесения вреда гражданским лицам во время проведения спецоперации в штате Ракхайн.

«Все случаи нарушения закона и прав человека будут рассмотрены в соответствии с требованиями правосудия», - заявила государственный советник, заявив, что с 5 сентября в штате больше не проводилось спецопераций, а 50 процентов мусульманских деревень не были повреждены. Аун Сан Су Чжи рассказала о программе социально-экономического развития штата, а также отметила, что правительство Мьянмы готово принять обратно беженцев из Бангладеш, однако порядок возвращения должен быть произведен в соответствии с «механизмом верификации 1993 года» (беженцы должны предоставить властям Мьянмы соответствующие документы).

«Я понимаю, что многие наши друзья по всему миру обеспокоены репортажами из Ракхайна, и картинками сожженных деревень, но повторюсь – никаких зачисток с 5 сентября не проводилось […] Были и обвинения и контр-утверждения, мы должны выслушать все, и прежде чем предпринимать какие-либо действия, мы должны быть уверены, что эти утверждения имеют под собой основания».

Аун Сан Су Чжи отметила, что проблема в штате Райкхан – только одна из проблем «молодой и хрупкой демократии» и провела аналогию со здоровьем человека, где требуется уделять внимание всему организму, а не отдельной его болезни.

Отметим, что Аун Сан Су Чжи не поехала в этом году на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В последний месяц она подвергается серьезной критике со стороны международного сообщества за жестокое обращение военных с мусульманами-рохинья в штате Ракхайн в Мьянме. Некоторые лауреаты Нобелевской премии публично осуждали Аун Сан Су Чжи за бездействие и молчание.

11 сентября Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн назвал операцию в Райкхане «этнической чисткой».

25 августа в Ракхайне произошло обострение ситуации. Кто такие мульмане-рохинья и почему они вынуждены покидать Мьянму, Vласть писала ранее. Доступ в зону конфликта для журналистов, международных наблюдателей и правозащитников до последнего времени был закрыт.