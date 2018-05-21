Сто дней министра Абылкасымовой

Эксперты возлагают на Мадину Абылкасымову, нового министра труда и социальной защиты населения, большие надежды , ведь обучение в лучших зарубежных вузах не должно было пройти даром. Кроме этого, у нее в руках - фактически треть республиканского бюджета (2,6 трлн тенге), к которым по воле президента в марте добавились еще 20 млрд тенге на расширение программы микрокредитования.

9 февраля 39-летняя Мадина Абылкасомова указом президента была назначена министром труда и социальной защиты населения. До этого на протяжении семи лет она работала вице-министром в ведомстве, отвечающем за экономическое развитие страны, которое за время ее службы было дважды реорганизовано (сейчас это министерство национальной экономики). Назначение на более ответственный пост закономерно привело к повышенному интересу общества к деталям биографии нового министра. Журналисты, например, выяснили, что отцом новоиспеченного министра является 69-летний кандидат в президенты Казахстана Ерасыл Абылкасымов. На выборах 2005 года, представляя Коммунистическую народную партию Казахстана, он набрал чуть больше 23 тыс голосов соотечественников. Для других интернет-пользователей особняком встал вопрос о том, когда же Мадина Ерасыловна успела окончить школу госуправления в Гарварде, если в это же время трудилась в администрации президента. У СМИ на этот счет оказалось целых две теории.

Уже спустя четыре дня после назначения Абылкасымова предстала перед членами правительства, чтобы озвучить приоритеты деятельности своего министерства в 2018 году. Ни для кого не стало новостью, что основным вектором работы была заявлена скорейшая формализация самозанятых (ведь именно неэффективная работа в этом направлении стала причиной недовольства главы государства Тамарой Дуйсеновой, впоследствии уволенной с поста министра труда и социальной защиты). 16 февраля Абылкасымова поручает своим подчиненным ускорить разработку законопроекта по легализации неформально занятых (изначально внести его в парламент планировалось только в декабре), и через два месяца презентует документ членам кабинета министров.

За это время ведомство разработало новую «детальную» анкету для определения социального статуса гражданина, придумало четыре канала актуализации этого статуса в базах госорганов (eGov; единый контакт-центр 1414; ЦОНы и медучреждения; мобильные сообщения) и предложило ввести для самозанятых Единый совокупный платеж, который объединил бы в себе индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы в фонд медстрахования и в фонд соцстрахования. Его размер установится на уровне 2405 тенге для горожан и 722 тенге для сельчан. Последнее предложение, к слову, не получило широкого одобрения ни у общества, ни у экспертов: инициатива напомнила аналогичный неудачный опыт Беларуси. При этом на том же заседании Абылкасымова докладывала, что пока правительству не удалось актуализировать статус чуть более 2 млн человек.

21 февраля министр впервые предстала перед мажилисменами, чтобы представить им, в том числе, поправки по вопросам занятости. Нурлан Нигматулин, обратив внимание на норму о передаче услуг в этой сфере частным агентствам, дал понять, что законопроект не совершенен, и в нем нужно также предусмотреть «конкретные индикаторы», которые обусловят высокую ответственность частников за эффективное расходование бюджетных средств. Кроме этого, ведомство намерено продолжить работу по переформатированию Центров занятости (чтобы в 2018 году удвоить процент трудоустроенных через них) и созданию онлайн-платформы электронной биржи труда, в пилотном режиме внедрить систему учета электронных трудовых договоров и трудовых книжек «e-HR», разработать Атлас новых профессий до 2030 года и Национальную систему прогнозирования «кадров новой формации».