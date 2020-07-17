Обострение на армяно-азербайджанской границе: что происходит

С 12 июля продолжаются столкновения на армяно-азербайджанской границе - взаимные обстрелы то затихают, то разгораются с новой силой. Обе стороны несут потери, в том числе и среди высшего офицерского состава. Так, с азербайджанской стороны погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзоев. С армянской - майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян. Эксперты называют этот конфликт самым серьезным с “четырехдневной войны” в апреле 2016 года.

Как начались бои и где они идут

Противостояние началось с инцидента на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении. Официальные азербайджанские и армянские источники распространили противоречивую информацию об этом инциденте, независимые медиа полагают, что суть его сводится к тому, что азербайджанский военный грузовик оказался на контролируемой Арменией территории.

Столкновения проходят на границах Тавушской области Армении и двух районов Азербайджана – Товузского и Газахского. Недалеко находится граница с Грузией.

Следует отметить, что Газахский район имеет два анклава в Тавушской области. Эта горная граница расположена за 170 км по прямой от Степанакерта – столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Протесты в Азербайджане

Кровопролитие на границе спровоцировало протесты в Азербайджане. Поздним вечером 14 июля тысячи людей вышли на улицы в Баку. Изначально толпа намеревалась встретить траурную процессию — в столицу Азербайджана привезли тела погибших военнослужащих. Но вскоре собрание переросло в протест. Главным требованием собравшихся было объявление мобилизации, но толпа также скандировала: “Уходи!” - предположительно, обращаясь к начальнику генштаба вооруженных сил Наджмеддину Садыгову. Некоторым протестующим удалось прорваться в здание парламента, позднее их задержала полиция. Для разгона митинга были применены водометы.

Реакция азербайджанских властей

Азербайджанские власти заявили, что необходимости объявлять мобилизацию нет. Возбуждено уголовное дело в связи с беспорядками; президент Ильхам Алиев уволил министра иностранных дел, который занимал свой пост целых 16 лет. Бывшего министра обороны Рагима Газиева задержали по подозрению в распространении “не соответствующих действительности сведений”. Экс-министр поделился информацией о числе погибших, и она заметно расходилась с официальными цифрами.

Возможные причины обострения

За обострением конфликта может стоять попытка сместить акцент с политического и экономического кризиса внутри стран, считают эксперты. Это предположение актуально как для Азербайджана, так и для Армении - обе страны очевидно стоят на пороге тяжелейшего экономического кризиса, в обеих тревожные показатели по числу инфицированных Covid-19.

Среди вероятных причин эскалации нередко называются и интересы России. В частности, есть мнение, что посредством обострения конфликта Россия пытается наказать премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого считают намного более прозападным и менее “послушным”, чем его предшественников.

Оно также может быть связано с газовым конфликтом между Турцией и Россией - так считает считает эксперт Армянского института по вопросам безопасности и международным делам Айк Габриелян, слова которого приводит JAMnews.

Предыстория

Армения и Азербайджан уже 30 лет живут в состоянии конфликта из-за территории Нагорного Карабаха - самопровозглашенной республики, которая откололась от Азербайджанской ССР в 1991 году. В 1994 году Армения и непризнанная международным сообществом НКР, с одной стороны и Азербайджан с другой, договорились о прекращении огня. Однако, участники конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия и использовании в зоне конфликта минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии и снайперских винтовок. Ежегодно в зоне конфликта гибнут десятки людей.