Корпус безответственных

Министры и акимы боятся брать на себя ответственность, принимая значимые решения, считает президент. С ним согласен и премьер-министр Бакитжан Сагинтаев, запретивший своей канцелярии принимать письма от первых руководителей ведомств. Практикующий психолог и гештальт-терапевт Наталья Кирилина хоть и объясняет, какие психологические механизмы обусловливают избегание ответственности, но считает, что в случае с нашими чиновниками дело в самой системе.

Каждый случай индивидуален. Если один человек избегает ответственности, потому что боится быть наказанным, то у другого вполне может быть выработан механизм из детства, и без «одобрения папы» он ничего сделать не способен. В Казахстане же проблема носит не индивидуальный, а массовый характер, и тогда - с большой вероятностью - можно говорить о тесной связи между чиновничьей безответственностью и системой в целом.

Я, например, вполне допускаю, что разрешение и требование принимать ответственность может быть лишь формальным, тогда как на местах о возможности реального принятия решений самими людьми не идет и речи. Помимо этого, предположений, не связанных напрямую с психологическими аспектами, могут быть десятки: от того, что «не тот человек находится не на своем месте» (поскольку не власть, а лидерство предполагает наличие ответственности как главной компетенции) до состояния нашего общества, экономики, исторических событий и менталитета.

Говоря о том, что некий министр или аким решительно отказывается брать на себя ответственность, я считаю неправильным рассматривать это как «случай одного человека». Это как читать сокращенную версию саги, вырванную из общего контекста, и делать выводы о героях, вешая на них ярлыки. Речь в нашем случае все же идет об управлении страной, народом, и персональное решение здесь далеко не всегда личное, основанное на собственном мировоззрении и ценностях. Существует ведь и социальная ответственность, которая должна быть первостепенной. Принятые чиновником решения должны быть направлены на благо народа, порой вопреки личным интересам и интересам сотен граждан, и являться стратегическими верными. И это зачастую влечет определенные жертвы. Человек психологически может быть не готов справляться с таким влиянием, он может быть недостаточно зрел для принятия рискованных решений.

Если все же абстрагироваться от целостной картины и рассмотреть ситуацию в разрезе частного случая, можно без труда выделить некоторые причины избегания ответственности личностью. Но нужно понимать, что это все же общие тенденции. В каждом отдельном случае надо разбираться индивидуально.

Следующие причины избегания ответственности чаще всего не встречаются в «чистом виде», а все больше в смешанном, и перекликаются между собой:

Влияние убеждений и стереотипов - как личных, так и социальных. Они формируют у человека знание, что «хорошо» и «плохо», и как следствие - убежденность в бесполезности тех или иных действий. Механизм особенно характерен легко внушаемым людям – они следуют им беспрекословно. К примеру, я недовольна тем, что учитель кричит на ребенка, но ничего делать не буду, поскольку убеждена, что от моих жалоб отношение к ребенку со стороны учителя станет только хуже. Хотя предпринятые действия и могли бы иметь положительный эффект.

«Локус контроля». В психологии есть такое понятие, когда человек опирается только на внутренние (я – причина того, что со мной происходит) или только на внешние (я не влияю на свою жизнь, ее определяет судьба, люди, Бог и т.д.) факторы. От того, насколько выражен тот или иной фактор, зависит поведение человека и принятие им решений. Либо избегание таковых.

События из детства. Например, в детстве за ребенка всегда решали задачи, сложности. Теперь он во взрослом состоянии не надеется на себя, ждет, пока кто-то придет и решит все за него. В некотором смысле, это то самое инфантильное поведение. Либо родители не дали ребенку права на ошибку, и за некий проступок он понес серьезное наказание. Сюда же можно отнести запреты, критику, социальную оценку (страх осуждения, дискредитации). Формируются негативные установки, сопровождающиеся низкой самооценкой. В таком состоянии человек не способен принимать решения. Чувства при этом различные – тревога, вина, страх. Как правило, если прошлые ошибки ассоциируются исключительно с болью, человек любыми способами пытается избежать ответственности.

Перфекционизм. Действия откладываются до той поры, пока не будут идеальными. У таких людей нет готовности к новизне, экспериментам, риску. Пока нет уверенности, что все пройдет на высшем уровне, они будут тревожиться и сопротивляться. Очевидно, что эти «идеальные условия» не наступают никогда. При этом, пробуя однажды и убеждаясь, что не получилось, люди закрепляют за собой этот негативный опыт и больше не пробуют. Если впереди маячит реальная перспектива серьезной критики, человек будет сопротивляться принятию самостоятельных решений любой ценой.

Отсутствие необходимых знаний и умений. Люди охотнее берут на себя ответственность тогда, когда есть четкое понимание, что от них ждут. Помимо этого, необходим определенный опыт, навыки, мотивация. Иногда человек просто не обладает достаточной квалификацией, понимает это, но не готов напрягаться, чтобы изменить ситуацию.

После всего вышесказанного важно отметить, что развить ответственность можно. Постепенно наращивая нагрузки и закрепляя их позитивным опытом.

Большую роль в этом процессе играет реальное желание действовать. В некоторых случаях – это прорабатывание страха и чувства вины. В других – работа по принятию себя, повышению уверенности в себе, либо, напротив, ослаблению своего перфекционизма. Бывает, что необходимо постепенное обучение самостоятельности, расширение осознавания, поиск внутренних ресурсов и стратегических решений, анализ последствий, формирование позитивных убеждений. Немаловажную роль играет поддержка окружающих.

Универсальных рецептов, как вы понимаете, нет. К тому же, повторюсь, поскольку речь идет о массовом избегании ответственности людьми, наделенными властью, наверняка, проблема не в ком-то конкретном. Ну или не только в нем.