ДАИШ. Wicked problem и кровавый PR

Не раз приходилось слышать от международных экспертов, что командиры ДАИШ (арабское название запрещенной на территории Казахстана и других стран террористической организации ИГИЛ - V) смогли учесть ошибки и недостатки своих предшественников и переродиться в более организованную систему. ДАИШ не только создал интернационал из боевиков, воевавших в разных горячих точках, но и оказался успешен в использовании социальных сетей и других современных средств коммуникаций. Последнее позволило организации успешно рекрутировать молодежь в свои ряды.

Этому же способствует «правильно» выбранная идеология, которая дарит молодым иллюзию того, что они оказываются сопричастными «большой» идее. В отличие от рекрутов старшего возраста, привыкших просто воевать, молодым это оказывается необходимо.

С другой стороны - во многих странах мира население теряет веру в истеблишмент, международные и национальные институты, что приводит к росту популярности таких политиков, как Дональд Трамп и Марин Ле Пен. К тому же, экономическая глобализация, которая, в целом, сказалась на росте благосостояния, не стала залогом справедливого распределения этих самых благ внутри каждого из государств. Мир все еще продолжает испытывать на себе последствия финансового кризиса: безработица и отсутствие перспектив не внушают оптимизма, в том числе и молодежи. Волна массовых волнений и протестов, прокатившаяся по странам Ближнего Востока, является ярким свидетельством этих критически важных для современного мира процессов.

ДАИШ взошел на авансцену и стал привлекательным брендом именно благодаря данному историческому контексту. Боевики ДАИШ стали не только стремительно захватывать новые территории, но и агрессивно вовлекают в свои ряды яркой PR-кампанией «неравнодушных» со всего мира. Террористическая организация предлагает отчаявшейся молодежи построить свое собственное государство на всей земле - халифат, который бы управлялся по исламским канонам. ДАИШ противопоставляют себя классической модели «нация-государство». Идеология организации в определенном смысле космополитична - не признает современных политических границ, установленных государствами. Порядок ДАИШ на планете должен воцариться путем войны. Переформатирование мира, которое провозглашено боевиками, по форме своей – утопия. Утопии всегда привлекали последователей.

Именно поэтому, несмотря на все противоречия, США, Россия, Турция и Иран, сообща защищают старую систему – это единственный возможный путь противостоять навязываемой их населению идеологии. И поэтому же задействованные в конфликте государства руководствуются своими интересами, но продолжают взаимодействие друг с другом через конфликт и сателлитные войны, там самым выступая за сохранение действующей системы.

Сложность ДАИШ, еще и в том, что это - проблема нового порядка, так называемая wicked problem – «грязная, злостная проблема», не имеющая решения по причине изменчивости условий, неполноты информации о ней и ее противоречивости. Политические проблемы такого рода связаны с большим количеством других неразрешенных факторов и, как утверждает профессор Нью-Йоркского университета Джей Роузен, отделить их друг от друга почти невозможно.

Возможно, одним из подходов, который облегчит решение этой проблемы станет осознание того, что командиры ДАИШ зависимы от тех же условий и обстоятельств, от которых зависят государства, противостоящие ДАИШ. Такая трактовка дает понять, что ДАИШ не состоит из сверх-людей и, возможно, рассматривая проблему под таким углом, мы сможем найти приемлемые решения против радикализации.

ДАИШ является анти-системным явлением, но, параллельно с этим имеет антропоцентричный характер, то есть, это явление, порожденное людьми. Следовательно, государства как представители действующей международной системы, могут выступить в ее защиту.

Стоит еще раз отметить, что международная система, а она никогда не была статичной, содержит много внутренних проблем. Заняться их решением - задача еще более сложная, чем непосредственно вооруженная борьба против террористических группировок. Но именно это могло бы сократить отчуждение масс от национальных институтов и элит. А антисистемный характер организации может потворствовать тому, чтобы государства начали искать причины возникновения таких феноменов как ДАИШ внутри собственных систем.