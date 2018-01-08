Дом, который мы строим…

Закончился 2017 год… Хотя дата не круглая, есть ощущение, что подходит к концу определенная эпоха нашей современной казахстанской истории, и есть необходимость спокойно критическим взглядом посмотреть на то, что за дом мы построили за эти десятилетия и как мы будем строить его дальше. Надо понять, крепок ли фундамент, на месте ли несущие балки, где у нас криво, и где у нас шатко, и что с этим делать дальше.

Конечно, у каждого жителя этого дома своя оценка его состояния и перспектив. К сожалению, у нас нет публичных площадок для честного разговора на эту тему, нет политических партий с внятной платформой, нет свободных СМИ, а, значит, и нет выраженного общественного мнения. Последнее загнано в угол социальных сетей и нишевых медиа проектов, которым понаставлены красные флажки. Таким образом, руководство само взяло на себя всю ответственность за выбор направления и ответы на все важные вызовы и вопросы и только изредка обращается за помощью к первым элитным рядам зала.

А вопросы перед нами стоят фундаментальные. Какое общество и экономику мы строим? Тяготеем ли мы больше к классической либеральной модели с упором на свободный рынок, индивидуальную предприимчивость и ответственность, и минимизированное государство, подустав от советской и постсоветской тирании последнего? Или мы все же в первую очередь хотим жить в социальном государстве (каковым Казахстан является по действующей Конституции), и тогда пусть этого государства (более честного и эффективного) и перераспределения доходов будет побольше? Что для нас социальная справедливость и с каким уровнем неравенства она совместима?

Вопрос о социальной справедливости, возможно, является краеугольным. Медленно, но верно исчезают остатки советского равенства, особенно ценного в области образования и здравоохранения. Истории про сельских мальчиков и девочек, которые хорошо училась в школе и стали профессорами, директорами фабрик или даже вице-президентами все больше похожи на новогоднюю сказку про чудо. Чем мы заменяем эти остатки советского прошлого? Попытка ввести систему обязательного медицинского страхования пока не удалась. Образовательные реформы вызывают в обществе море негатива. Справедливо и разумно ли тратить большую часть бюджета на элитные школы, университеты и госпитали, а остальных оставлять на полуголодном пайке? Важность элитного образования сложно отрицать, но возможна ли объявленная третья модернизация страны, если у основного населения падает уровень образования? Потянет ли модернизацию больное и слабое население? Согласны ли мы с таким расслоением общества, в том числе, учитывая последствия, которые оно принесет?

Тема справедливости потребует ответа и на вопрос о взаимоотношениях центра и всего остального в этой стране. Справедливо и разумно ли стягивать все ресурсы и полномочия в центр? Не лучше было бы развивать разные центра в разных частях страны? Например, помочь Караганде стать медицинской столицей, или не отнимать у Алматы реальной перспективы стать финансовым центром. Правильно ли строить небесный купол и другие прелести в Астане, когда у многих граждан нет нормальных цивильных условий для жизни?

В наших программах и стратегиях нет ответов на эти вопросы. В них зачастую много правильных лозунгов и приоритетов, но к сожалению, эти лозунги и приоритеты позванивают пустотой. Как прозвенело пустотой наше многомиллиардное ЭКСПО, посвященное возобновляемой энергии и чистой экологии, проведенное в стране, которая все никак не может ввести сортировку и переработку мусора, и где многие города задыхаются от смога.