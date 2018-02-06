Политический блогинг в Казахстане: шаг вперед, два назад

В Казахстане почему-то считают, что блоги и в целом онлайн-деятельность - переоценены. Между тем в современной политической реальности ни одна крупная избирательная кампания не обходится без привлечения блогеров. Благодаря их стараниям лидерами общественного мнения становятся люди, не являющиеся в реальности значимыми фигурами политического истеблишмента, известные своей офлайн-деятельностью. Политики же натурально заинтересованы в том, чтобы через блог доносить свою позицию до заинтересованных лиц.

Политические блоги сегодня являются одним из ключевых факторов успеха в выработке и поддержании нужного политического мнения или информационного повода, активизации сферы публичной политики. С чем это связано?

Во-первых, блогеры обладают наибольшим убеждающим потенциалом, чему в первую очередь способствует прямая межличностная коммуникация между автором и читателями. Это создает атмосферу сопричастности участников дискуссии к принятию политически важных решений. Уровень доверия избирателей автоматически повышается.

Во-вторых, большое значение имеет характер подачи материала. Так, информация в блогах носит содержательный, мотивирующий и рациональный характер, что также напрямую отражается на поведении людей, восприятии материала.

В-третьих, блогинг в отличие от традиционных СМИ позволяет подходить по-новому к обсуждению тех или иных тем, рассматривать те из них, которые традиционные медиа предпочитают обходить стороной, используя другие критерии значимости события.

Получается, что используемый блогерами формат подачи материала соответствует всем имеющимся запросам: краткость, «живой» язык и интересная подача материала от первого лица, и, самое главное, разговор с аудиторией на равных, без менторства и пропаганды.