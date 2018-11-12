Принуждение к курорту

Вы можете быть «за» курорт Кок-Жайлау или против него, но вам не могут понравиться методы агитации в пользу строительства, которые используются сейчас. Принуждение к симпатии – не лучший способ доказать жизнеспособность идеи, у которой так много противников.

Все пять лет, которые продолжается эпопея вокруг строительства в урочище Кок-Жайлау (проект был запущен летом 2013-го) тема эта была из разряда спорных и горячих. Экологические активисты приводили десятки аргументов против строительства, власть на них реагировала вяло, компания-застройщик – максимально агрессивно.

Став акимом Алматы в августе 2015-го, уже спустя пару месяцев Бауржан Байбек объявил о том, что проект строительства на Кок-Жайлау будет заморожен – в бюджете на него нет средств. Но тогда же городские чиновники оговаривались – проект не отменен, а лишь отложен. И не зря экоактивисты говорили, что это ненадолго – спустя три года проект ожил.

Тот же аким Байбек всего несколько месяцев назад – в августе 2018-го – обещал провести открытые общественные слушания по проекту и добавлял: «Ответственно заявляю: если общественность нас не поддержит, мы от проекта откажемся». Примечательно, что это заявление аким сделал на августовском педагогическом совещании. Именно педагогам на «открытых общественных слушаниях» в начале ноября, как оказалось, предстояло сыграть важную роль – они собрали массовку, которая активно поддержала проект строительства.

Превращение общественных слушаний в фарс – явление для казахстанской демократии не новое. Можно вспомнить еще один спорный алматинский объект – здание бывшего Госплана, которое защищали активисты, спорили с акиматом и застройщиком и проиграли. Тогда тоже проводились общественные слушания, не способные ни на что повлиять. В этот раз массовка была подготовлена настолько плохо, что на десятках фотографий видны спящие мирным сном люди – молодые и не очень. Активисты утверждают – сотрудники и учащиеся учебных заведений.

Да и сама стилистика слушаний и некоторые выступления на них (телеведущая, дающая совет защитникам Кок-Жайлау обратиться к психологам, например) находятся вполне себе в рамках того, что власть считает дискуссией с обществом. И поэтому неудивительно, что произошло после слушаний – предполагаемое принуждение госслужащих и студентов подписывать обращение в поддержку строительства курорта.

А в конце прошлой недели аким Байбек представил проект курорта Кок-Жайлау на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщив, что его бизнес-план будет готов до конца года. Между заявлениями о готовности прислушаться к общественности и завершением подготовки бизнес-плана – меньше трех месяцев.

Власть и застройщик выбрали традиционный путь – имитировать общественную дискуссию, дискредитировать (насколько это возможно) противника и заявить о том, что широкой поддержки у противников курорта нет – именно для этого, как думается, госслужащие и подписывают письмо в поддержку строительства.

Только этими действиями власть нашла себе новых противников – тех, кто все пять лет дискуссии вокруг Кок-Жайлау почти ничего о ней не слышал и кто, возможно, не заметил бы и появления строительной техники в горном урочище. Власть умеет сплачивать тех, кто мыслит здраво, поэтому подписи под петицией против строительства курорта растут с такой скоростью – их уже под 27 тысяч и их будет явно больше.

Власть в очередной раз показывает, что не готова к открытой дискуссии с теми, у кого иное мнение – в данном случае с экологическими активистами и противниками застройки урочища Кок-Жайлау. Почему, к примеру, не организованы дебаты на принадлежащем акимату телеканале «Алматы»? Почему не проведена специальная сессия маслихата города, который, правда, состоит исключительно из депутатов партии «Нур Отан»?

Имитация дискуссии остается единственно возможным вариантом. И до момента, когда это не изменится, разочарованных будет становиться только больше. И даже если вам очень нравится проект курорта на Кок-Жайлау, не замечать того, что сейчас происходит вокруг него – подыгрывать этой имитации.