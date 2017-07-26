20 ведущих казахстанских банков. Июль 2017

Vласть изучает, как за год (с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года) изменились показатели 20 ведущих казахстанских коммерческих банков.

В июле завершилась сделка года на казахстанском банковском рынке. Халык банк стал владельцем 97% акций Qazkom. У банка поменялся весь менеджмент, включая и первого руководителя – им стал Ульф Вокурка, работающий в Казахстане с середины 2000-х. С 2011 года Вокурка был независимым директором в совете директоров Халык банка.

Сразу после завершения сделки банки объявили об объединении банкоматных сетей, однако о слиянии двух финансовых институтов, которого ожидали в конце прошлого и начале этого года, пока ничего не говорится. Напротив, Халык банк вновь заявил, что Qazkom продолжит развитие как отдельный банк. Этому должна способствовать докапитализация на 185 млрд. тенге, которая была произведена вскоре после покупки.

С учетом доли в Altyn Bank, Халык Групп в настоящее время контролирует более трети казахстанского банковского рынка, находясь в абсолютной недосягаемости для других игроков.

В июле Национальный банк обнародовал некоторые детали программы поддержки казахстанских банков. Регулятор оценил её в 500 млрд. тенге, а эксперты отнеслись к программе довольно скептически.

В ближайшие недели рынок ожидает новостей о судьбе Delta Bank. Его лицензии на прием вкладов и открытие счетов по-прежнему заморожены, активы и ссудный капитал – сокращаются, а доля проблемных кредитов превышает 98%. В Нацбанке тем не менее комментируют ситуацию хоть и осторожно, но с некоторой долей оптимизма: регулятор верит, что акционер банка Нурлан Тлеубаев сможет оздоровить свой финансовый институт.

Банковский сектор в целом за год продолжает показывать умеренный рост активов (они увеличились у 17 из 20 банков первой двадцатки) и сдержанный рост кредитования (ссудный портфель вырос у 14 банков). Forte Bank 1 июля впервые вошел в первую пятерку банков по размеру активов, Kaspi bank вернулся на 7-е место, Altyn bank – на 13-е.

Данные Национального банка на 1 июля 2017 года, млн. тенге

Графика Асылхана Назира