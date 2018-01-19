Трансформация во имя благосостояния

В начале недели «Самрук-Казына» заявил об оптимизации численности своих департаментов и структурных подразделений с 37 до 27, а также о сокращении вдвое количества управляющих директоров – до 5. Vласть исследовала на предмет структурных изменений все компании фонда и выяснила, что головная компания - далеко не лидер по количеству подобных трансформаций.

Самрук-Энерго

Изменения в организационной структуре - 16 раз (с 2007 года)

Причины: реализация программы трансформации АО «Самрук-Энерго»; изменение бизнес-процессов; перераспределение функций; необходимость достижения бизнес-целей и задач; рациональное распределение трудовых ресурсов

Мероприятия: сокращение одного уровня управления и пяти структурных подразделений

Последствия: нет ответа

Казахстан Инжиниринг

Изменения в организационной структуре - 12 раз (с 2007 года)

Причины: оптимизация штатной численности и сокращение затрат; рост числа заключенных договоров по выполнению государственного оборонного заказа и увеличение объемов реализации продукции

Мероприятия: сокращение штатной численности; увеличение штатной численности

Последствия: нет ответа

Самрук-Казына Инвест

Изменения в организационной структуре - 11 раз (с 2009 года)

Причины: перепрофилирование видов деятельности; увеличение/уменьшение количества реализуемых проектов; оптимизация структуры

Мероприятия: сокращение/увеличение количества должностей руководящих работников, структурных подразделений и штатных единиц, изменение их подчиненности; перераспределение функций между руководящими работниками и структурными подразделениями

Последствия: «На показатели эффективности деятельности Товарищества комплексное воздействие оказывает ряд факторов, в связи с чем оценить их влияние на достижение показателей эффективности возможно только в совокупности»