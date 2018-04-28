​У меня есть свободные $10 000. Как на них заработать?

Попытки государства привести экономику Казахстана в чувства до сих пор не привели к её более равномерному развитию. Концентрация роста в сырьевых секторах по-прежнему сказывается на производительности обрабатывающих отраслей, в которых занята большая часть населения. Продолжающееся падение доходов граждан в сочетании с неопределёнными перспективами нефти дают основания для беспокойства о будущем локальной экономики. В таких условиях не может не вызывать тревогу и вопрос вложения денег - особенно если человек ограничен в средствах. Vласть задалась гипотетическим вопросом, как можно заработать, имея свободными $10 000, и с помощью участников финансового рынка попыталась определить спектр инвестиционных возможностей.

Частный инвестор Дмитрий Сочин начал вкладывать свои сбережения больше 10 лет назад. В то время он работал аналитиком в пенсионном фонде, что помогало ему хорошо ориентироваться в казахстанских финансовых рынках. Первые свободные $2 000 он сразу решил направить на покупку акций отечественных компаний. «Размещение денег на депозите – это первая и самая очевидная финансовая операция для людей. Но она не самая удачная и не самая безопасная. У нас не совсем правильное отношение к этому инструменту. Человек ведь просто отдаёт деньги в банк и не видит, как они работают и генерируют доходность», - замечает он.

Инвестиции в бизнес – другой распространённый подход, который выбирают люди. Он, отметил Сочин, может казаться более выгодным на фоне инвестиций в ценные бумаги, но это лишь на первый взгляд. Он привёл следующий пример: допустим, человек заинтересовался коммерческой недвижимостью. У него есть свой капитал, и ещё какую-то сумму он решает занять в банке. После получения денег инвестор начинает заниматься стройкой, контролировать рабочих, согласовывать массу процедур и документов с государственными органами, а затем искать арендаторов. На протяжении этого времени у него могут возникать сложности со зданием, строительными материалами и коммунальными службами, а после стройки над собственником нависает риск неплатежеспособности арендатора, который будет напоминать о себе в момент погашения банковского кредита.

«Пережив все эти сложности, человек может устать от своего бизнеса и решиться на его продажу. И тут наступает самое интересное: кому его продавать, и за сколько? Условно, когда предприниматель начинал стройку, цены на недвижимость росли. Сейчас из-за неурядиц в экономике они ощутимо ниже. Если даже он найдёт покупателей, за один день продажа явно не осуществится. По факту с момента решения о продаже до её окончания может пройти не один год. Схожую ситуацию легко можно смоделировать и в других сферах бизнеса», - пояснил инвестор.

Альтернативой этому могут стать инвестиции в ценные бумаги. Сочин убеждён, что фондовые рынки способны предложить гораздо более привлекательные возможности сохранить и приумножить деньги. Их доходность не всегда выше, но это компенсируется мобильностью и большей безопасностью: «Про что весь фондовый рынок? Про возможность самостоятельно управлять рисками. Вокруг человека находится масса рынков с меньшим риском, а Казахстан всё ещё несёт в себе существенные риски – здесь сложно работать из-за волатильности тенге, изменчивости цен на нефть, неопределённости в экономике и политическом развитии. Из-за этого можно полностью потерять свои сбережения».

Если человек хочет большей предсказуемости, стремится сохранить деньги и испытывает симпатию к недвижимости, ему стоит обратить внимание на зарубежные фонды, которые инвестируют в недвижимость европейских стран, США и Китая. «Или можно вообще выбрать широко диверсифицированный фонд, который инвестирует в недвижимость по всему миру. Идей - миллион, при этом человек всегда сохраняет возможность купить или продать такой актив в течение нескольких минут», - рекомендует инвестор.

Жители западных стран, по его словам, всегда направляют часть свободного капитала на покупку финансовых активов – акций, облигаций и сырьевых товаров. Часть они могут инвестировать в свои проекты, а из других формируют диверсифицированный портфель. В какие-то периоды он может проседать, но в общем и целом эта тактика приносит сравнительно лучший эффект - особенно когда портфель застрахован от рисков с помощью инструментов хеджирования: «Чем больше инструментов использует человек, тем лучше он контролирует риски. А самое важное на финансовых рынках – достижение стабильного результата. Если твой бизнес в один год принёс 50% доходности, во второй – 0%, а в третий – вообще убыток, то это не очень хорошо. А когда каждый год он стабильно приносит по 5-7%, портфель собран с умом, да ещё и хеджируется, то это гораздо приятнее».

С чего начать?

Большинство собеседников Vласти согласилось с тем, что $10 000 – это минимальная сумма, с которой стоит формировать свой портфель финансовых активов. Финансисты объяснили это транзакционными издержками, которые остро ощущаются при меньшем размере сбережений. Покупать по одной акции не совсем целесообразно, так как размер комиссии будет перевешивать доходность. Сочин рекомендует начинать работу на финансовых рынках с более консервативного инструмента – вложений в паевые или хедж-фонды. Для начала можно выбрать умеренную инвестиционную стратегию и наблюдать за тем, как управляющие будут работать с рисками. Продолжительное сотрудничество с ними поможет накопить опыт и в будущем перейти к более агрессивной тактике инвестирования.