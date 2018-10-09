Казахстанские бизнесмены определяют качества современных лидеров
Нестандартные решения, обучаемость, фокус на результат
Фото предоставлены агентством Ренессанс

Меруерт Сарсенова, Vласть

Казахстанские бизнесмены убеждены, что современные предприниматели могут быть лидерами, только используя нестандартные подходы к управлению командами и ведению бизнеса. Им не стоит бояться ошибок и необходимо постоянно учиться. Лидерству была посвящена прошедшая в конце сентября Антиконференция – первый форум нового формата, организованный агентством Ренессанс.

Антиконференция не имела заданного формата, а направления для обсуждения задавала группа трек-лидеров – бизнесменов, которые рассказывали о собственном опыте и историях. Участники Антиконференции могли в любой момент изменить ход дискуссии, выступить или предложить собственные направления, а одной из основных задач форума было установление коммуникаций и связей между участниками – несколькими десятками профессионалов из различных сфер.

Неординарный подход к лидерству использует Нурлан Акшанов, заместитель председателя «Жилстройсбербанка». По словам банкира, к профессиональному успеху его привели такие качества, как лень и нежелание становится «агашкой».

«На самом деле, лень – хороший двигатель для оптимизации процессов, я уверен, что она может быть продуктивной,- уверен Акшанов,- Есть такое понятие, как расслабленная сосредоточенность. В этом состоянии у человека открываются внутренние резервы, он не зажат рамками и может легко найти выход из любой ситуации».

На вопрос, как достичь такого состояния в наше напряженное время, он ответил с долей юмора: «Меня часто спрашивают, как вы расслабляетесь? А я просто не напрягаюсь». По его мнению, не бывает состояния авралов и цейтнотов на пустом месте, это следствие того, что какие-то вещи были продуманы не до конца или какие-то вопросы не проработаны. «Аврал не наступает вдруг, он происходит уже задолго до наступления аврала, - считает зампредседателя Жилстройсбербанка,- В своей работе я применяю принцип Адизеса: при выработке стратегии всегда нужна демократия, а при реализации этой стратегии – диктатура. У нас же зачастую происходит все наоборот, поэтому случается хаос».

По его мнению, чем больше в одной команде людей разного возраста, с разным опытом и видением, тем больше шансов у нее на успех; также у сотрудников должно быть неравнодушное отношение к компании, в которой они работают.

Тем не менее, ради должности заместитель председателя «Жилстройсбербанка» он не готов прыгать по головам или жертвовать своими ценностями. «Для меня карьеризм какое-то ругательное слово» - заявил Акшанов.

Гульшат Нурпеисова, общественный деятель, совладелец Club 120 проанализировала свой личный опыт, как пример достижения целей. На пути к успеху ее не обошли стороной неудачи. «Ошибки - это как часть нашего роста, это то, чего мы стесняемся и то, о чем мы боимся говорить. Но они делают нас теми, кем мы сейчас являемся, - объясняет она,- Главное уметь вовремя перепаковать задачу и двигаться с учетом возникшего проблемного заноса». Она упомянула, что ее основной ошибкой в становлении как лидера стал наём сотрудников с разными ценностями. В итоге возникли разногласия и конфликт интересов.

«Вокруг себя необходимо собирать только тех людей, с которыми у тебя совпадают цели и мышление, иначе быстро пропадет доверие, не говоря уже о реализации какого-то совместного проекта» - полагает Нурпеисова.

Лидер может быть формальным, возглавлять какой-нибудь департамент, но не быть авторитетом для своих работников. Поэтому важными инструментами лидера она, как и Нурлан Акшанов, считает открытость и доступность в общении. И отдает решающую роль в этом социальным сетям.

По ее опыту лидер должен быть последовательным в своих действиях и при этом стараться работать на опережение.

«Лидер никогда не стремится быть ни на кого похожим и всегда поощряет индивидуальность каждого члена своей команды» - дополнила Нурпеисова.

Ольга Сапожникова, член совета директоров компании Aster Auto, первая российская женщина дипломат в Японии, в своих управленческих решениях руководствуется преимущественно приемами дипломатии, среди которых она выделяет навык находить во всем общее. По ее убеждению, нужно не искать разницу, а фокусироваться на том, что объединяет людей. Тогда различие в культурах, подходах, ценностях превратится в возможность для создания чего-то нового и уникального. «Я и сейчас в бизнесе ищу то, что человек делает лучше, чем я. Радуюсь этому, ценю и говорю об этом» - сообщила она.

Сапожникова считает, что в момент, когда назревает конфликт, лидеру очень важно видеть ситуацию на 3-4 шага вперёд. И говорить об этом в мягкой форме участникам. Зачинщика конфликта обычно тоже отрезвляют риски, связанные с его последствиями. При этом руководителю необходимо донести до команды новый вариант сценария, который вдохновит всех.

«А ещё лидеру нужно уметь прощать. Я считаю, что каждый человек имеет право на ошибку. На одну точно», - полагает она.

Рамиль Мухоряпов, со-основатель холдинга Chocofamily удивил своих слушателей креативным подходом к лидерству. Он считает, что в команде не должно быть простых исполнителей, все участники обязаны стремиться стать лидерами, которые поведут компанию вперед.

«Набирай таких людей, кому можно доверять. Затем дай им свободу мыслей и действий. Инициативность, критическое мышление приветствуются» - советует участникам Антиконференции глава Chocofamily.

По его убеждению, сотрудники должны отстаивать свою точку зрения, спорить со своим руководителем, и даже не соглашаться с чем-то, а иногда и вовсе идти вразрез с чужими мнениями. Руководитель в таком случае может только советовать и направлять, а окончательное решение оставлять за сотрудником. Но если последний все-таки совершит ошибку, то сам будет нести ответственность за свои действия. «Через ошибки вся команда будет расти», - не сомневается Мухоряпов.

Тогда возникает вопрос, зачем нужен руководитель в команде? «На самом деле, он ничем не круче или выше остальных, это просто функционал, который необходим для того, чтобы убирать барьеры между лидерами и коммуницировать с разными подразделениями», - полагает Мухоряпов.

Глава Chocofamily убежден, что лидерство - это не обязательно врожденное качество, оно может быть приобретенным, и что хороший лидер всегда пытается взрастить других лидеров.

«Руководитель 21-го века не должен управлять, - утверждает Мухоряпов. - Ведь когда в твоей компании все лидеры, то нужда в этом попросту отпадает».

Меруерт Сарсенова
Меруерт Сарсенова

Журналист

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