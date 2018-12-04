Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa АТФБанка

Держатели карточек Visa АТФБанка одними из первых в Казахстане получили возможность пользоваться Apple Pay – лёгким и безопасным платёжным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

«В Казахстане ждали Apple Pay, клиенты интересовались датой запуска бесконтактной оплаты для устройств Apple. Команда АТФБанка приложила все усилия, чтобы наши клиенты были в числе первых. И вот этот момент настал! Теперь Apple Pay доступен всем держателям карт Visa АТФБанка», - отметил Сергей Коваленко, заместитель председателя правления, член правления АО "АТФБанк".

Теперь клиенты АТФБанка могут одним прикосновением оплачивать покупки в магазинах, отелях, кафе, кинотеатрах — везде, где есть терминалы, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты. Расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новыми моделями, а также с Apple Watch.

- Казахстан - один из самых перспективных и динамично развивающихся рынков. Именно инновационный потенциал страны и прогрессивный подход наших банков-партнеров позволили Казахстану стать одним из первых в нашем регионе, где потребители могут легко, удобно и безопасно платить с помощью платежного сервиса Apple Pay, - комментирует Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. - Опыт других стран, где мы уже внедрили Apple Pay, дает основание полагать, что инновационный сервис придется по вкусу казахстанцам, и они будут активно им пользоваться. В основе Apple Pay находится технология Visa Token Service, обеспечивающая максимальную защиту персональных данных, удобство и скорость платежей для держателей карт Visa. Приход таких сервисов позволяет не только наращивать объемы безналичных мобильных платежей, но и способствует развитию экономики в контексте курса страны на диджитализацию.

С помощью Apple Pay можно очень просто совершать покупки и в приложениях, и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки подтверждения операции через Face ID.

При этом, используя Apple Pay, можно также получать кэшбеки от АТФБанка, как если бы вы просто расплачивались карточкой. К примеру, привязав к своему смартфону вертикальную карточку №1, вы сможете вернуть до 5% от своих денег с каждой покупки. Кэшбек начисляется по многоступенчатой системе, и сам владелец может регулировать его сумму.

Apple Pay очень просто настроить. Подробную инструкцию можно посмотреть на сайте банка. Несколько простых шагов и ваш банк, ваши деньги будут всегда с вами, даже если вы забыли дома бумажник.

Особое внимание уделяется безопасности и конфиденциальности платежей. Когда карточка АТФБанка добавляется в Apple Pay, ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. А благодаря тому, что оплата подтверждается посредствам Touch ID или Face ID, никто, кроме вас, не сможет расплатиться вашим смартфоном.

Отметим, что для вхождения на рынок Казахстана Apple Pay очень долго и тщательно выбирал банки-партнеры. К финансовым институтам предъявлялись самые высокие требования по технологической готовности, отдельное внимание уделялось клиентской базе. Партнеры банка приняли во внимание, что АТФБанк сегодня - один из десяти крупнейших банков Казахстана. Это универсальный банк, предоставляющий услуги для всех секторов экономики: МСБ, корпоративных и розничных клиентов, Private Banking.

АТФБанк постоянно работает над улучшением своей продуктовой линейки, уделяет особое внимание созданию высокотехнологичных продуктов и совершенствует имеющиеся цифровые сервисы.