Google вложит $1 млрд в строительство жилья в области залива Сан-Франциско

На сегодняшний день Google является одним из крупнейших работодателей в районе, где особенно остро стоит вопрос съема и приобретения доступного жилья для людей с доходом средним и ниже среднего из-за отсутствия нового предложения в сочетании с ростом стоимости жизни. По мере роста Google в районе компания уже инвестировала в строительство жилья в Маунтин-Вью, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Саннивейле. Теперь же Google объявила о дополнительных инвестициях в размере $1 млрд.

В течение следующих 10 лет компания передаст свои земли стоимостью не менее $750 млн, большая часть которых предназначалась для офисных и коммерческих помещений, под строительство жилых комплексов. Это позволит обеспечить доступ к по меньшей мере 15 тыс. новых домов. Для сравнения: в 2018 году в Южном заливе было построено 3 тыс. домов. Также будет создан инвестиционный фонд в размере $250 млн для стимуляции к застройке не менее 5 тыс. единиц доступного жилья.

В дополнение к увеличению предложения доступного жилья Google выделит $50 млн в виде грантов через Google.org, чтобы некоммерческие организации сосредоточились на вопросах бездомности и миграций.

«В ближайшие месяцы мы продолжим совместную работу с местными муниципалитетами, в планах которых – строить жилье быстро и экономично. Наша цель – немедленно приступить к строительству жилья, чтобы дома были доступны в ближайшие несколько лет. Решение такой большой проблемы, как нехватка жилья, потребует сотрудничества между бизнесом, правительством и общественными организациями, и мы с нетерпением ждем начала работы, которая позволит сделать район залива местом, где каждый житель, независимо от того, работает ли он в сфере технологий, будет преуспевать», - отметил Пичаи.