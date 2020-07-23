Freedom Finance Insurance предлагает удаленную работу лишившимся ее в карантин казахстанцам

Freedom Finance Insurance – молодой высокотехнологичный лидер в области онлайн-продаж продуктов автострахования. Два месяца назад компания запустила проект Distant Telesales по удаленным продажам и все еще набирает в команду активных и целеустремленных людей, рассказывают в компании.

Целью нового проекта в компании называют привитие социальной ответственности в трудоустройстве людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса и карантина. Работа подходит не только молодым, гибким к быстро меняющимся обстоятельствам, но и матерям, которым необходима удаленная работа с возможностью заниматься домашними делами, при этом расти профессионально и увеличивать трудовой стаж, а также тем, кто остался без работы и опасается выходить в офис, но имеет желание зарабатывать удаленно.

Председатель правления страховой компании Даулет Акижанов рассказал, что за два месяца компания заключила около 30 контрактов с кандидатами в разных городах Казахстана. В дальнейшем планируется расширение до 200 сотрудников удаленных продаж. В среднем на одного менеджера приходится около 2-4 продаж в день. Сотрудники компании могут заработать от 100 до 200 тыс. тенге в месяц в зависимости от совершенных ими продаж.

Данияр Жабаев, один из сотрудников компании, был среди тех, кто потерял работу во время первого карантина и остался без источника дохода. Он рассказывает о том, что поначалу боялся продавать по телефону: «Когда начал работать в Freedom Finance Insurance, боялся лишний раз дышать в микрофон, когда разговаривал с клиентами. А сейчас в день могу сделать до 80 звонков и параллельно слушать любимую музыку. Зарабатываю хорошие деньги, не выходя из дома в период пандемии, не подвергаю опасности себя и своих родных». В своей новой работе он ценит гибкость графика и возможность работать из дома.

Наталья Ахметова тоже удаленный менеджер Freedom Finance Insurance, а еще – мать двоих детей. В компанию она пришла, не имея опыта в продажах, но с первого месяца начала зарабатывать от 100 тыс. тенге. «В нашей компании можно зарабатывать, не имея границ, и расти как профессионально, так и финансово. При этом планирую свой день, оставляя время на домашние дела и общение с детьми. В нынешнее время одни плюсы в удаленной работе: не нужно ни с кем контактировать, тратить время на дорогу, можно работать в комфортной обстановке дома.

Кроме того, с целью создать оптимальные условия для обязательного автострахования ОГПО, компания Freedom Finance Insurance в партнерстве с МФО «FastCash» запустила новый сервис по страхованию с отсрочкой на 6 месяцев. Оформить полис можно онлайн за 5 минут, а оплатить тогда, когда удобно (всю сумму сразу, через полгода, или частично в рассрочку). Оплата полиса производится без комиссий и переплат, а сам полис начинает действовать уже на следующий день после его оформления. При этом чтобы оформить электронный полис ОГПО, не нужно регистрироваться на сайте и вводить лишние данные: достаточно номера телефона, ИИН и госномера автомобиля. Оформившие полис с отсрочкой платежа также участвуют в моментальном розыгрыше 20 автомобилей и тысячи других ценных призов.