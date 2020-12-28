Бизнес в онлайн и ожидания от финтеха. Разговор с Рамилем Мухоряповым и Алексеем Ли

Vласть запустила подкаст «Власть финтеха», чтобы разобраться, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей.

Во втором выпуске - разговор с двумя предпринимателями, которые построили свой бизнес в интернете и сейчас успешно совмещают его с оффлайном. Для них финтех – это инструмент, который помогает делать бизнес успешнее, но наш ключевой разговор не только о нем, но и том, как они строили свои компании, как для них прошел этот год и как пандемия будет дальше влиять на их планы.

Герои выпуска – Алексей Ли, владелец и CEO интернет-магазина Арбуз.кз и Рамиль Мухоряпов, CEO и со-основатель холдинга Chocofamily.

Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» - компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста - Вячеслав Абрамов, продюсер - Владислав Сон, звукорежиссер - Данияр Мусиров.