Развитие электронных платежей в Центральной Азии. Разговор с Кристиной Дорош, Visa.

Это начало нового сезона подкаста «Власть финтеха»
Власть запускает второй сезон подкаста «Власть финтеха» и продолжит разговор о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей.
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