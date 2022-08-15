Развитие электронных платежей в Центральной Азии. Разговор с Кристиной Дорош, Visa.

Власть запускает второй сезон подкаста «Власть финтеха» и продолжит разговор о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей.

Подкаст расширяет географию и в течение всего сезона в нем будут принимать участие не только лидеры финтех-рынка из Казахстана, но также ключевые технологичные компании из других центральноазиатских стран и Азербайджана.

Как развивается рынок электронных платежей в Центральной Азии? Что отличает и объединяет страны с точки зрения внедрения финансовых технологий? Уйдут ли в прошлое платежи наличными? Какие текущие тренды в регионе и каких технологий ожидать в будущем? Об этом в первом выпуске поговорит ведущий подкаста Вячеслав Абрамов с Кристиной Дорош, вице-президентом и региональным менеджером Visa в Центральной Азии и Азербайджане.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.