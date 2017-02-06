В середине 1920-х драматический тенор Амре Кашаубаев первым представил европейской (сначала парижской, затем – франкфуртской) публике казахские песни. Выступления были успешными. Но в народном комиссариате внутренних дел (НКВД) СССР посчитали, что певец, вернувшись из Парижа, передал Ахмету Байтурсынову письмо от Мустафы Шокая, связал соратников по «Алаш-Орде». В 1934-м, за день до премьеры оперы «Кыз-Жибек», Кашаубаева, утвержденного на главную роль, нашли мертвым на одной из улиц Алматы. После этого советский официоз делал вид, что выдающегося тенора, музыканта и со-основоположника казахского театра не было.

В 1974 году молодой музыковед Жаркын Шакаримов, работая над материалом о киргизских музыкантах, случайно нашел сделанную на примитивный фонограф запись семи песен Кашаубаева. До этого, конечно, он многое слышал о певце. Но он его не слушал. Следующие свои сорок лет Жаркын Шакаримов посвятил изучению жизни и творчества Кашаубаева.

Но не все произведения Шакаримова пользовались желаемой популярностью, говорит Vласти издатель новой книги «Амре в Париже» Джулия Гани. По ее словам, информации о национальном певце всегда было очень мало. «Я с детства знала, что был такой Амре Кашаубаев, - говорит Гани, - знала, что он ездил в Париж и занял там, в 25-м году, призовое место на концерте в рамках всемирной выставки. Но на этом все, вся информация заканчивалось. Я смотрела в интернете, но ничего, никаких подробностей не было. Пока в Пушкинской библиотеке не нашла очень маленькую брошюру про Амре. Издание было 80-го года. Ее автором значился Жаркын Шакаримов. Я его нашла, связалась и узнала, что, оказывается, за эти годы он издал четыре книги об Амре на казахском языке. Но почему-то они не пользовались успехом, и он мне пожаловался, что, видимо, не «донесли» их до читателя».

У новых издателей есть свое видение, как можно исправить ситуацию. «Мы хотели сделать книгу, ориентированную на молодежь. Если посмотреть на старые издания, то там, знаете, такая скучноватая коричневая обложка. Здесь, если вы заметили, много иллюстраций. Очень важно, что на обложку мы поместили его фотографию, где он молодой. Это специально. Мы были уверены, что так правильно, что не обязательно кумир должен быть с бородой до земли и в малахае или чапане», - поясняет Гани.

По ее словам, Кашаубаев может стать примером для нового поколения, а книга о нем даст импульс для исследования творчества других, некогда неугодных властям талантов.

«Чем привлек Амре? У нас, знаете, кроме Абая никого назвать толком не могут. У нас вообще не хватает кумиров, примеров модели поведения. Амре однозначно таковым является. Это self-made, это человек, который поднялся из небывалой нищеты, он был разнорабочим, которому природа дала такой дар. Он начал с ярмарок, закончил европейской сценой. Таких людей надо доставать из небытия. Мы хотели этой книгой дать новый импульс, чтобы наши исследователи, молодые искусствоведы, занимались такими вещами – доставали из небытия незаслуженно забытые имена наших музыкантов, певцов. По меньшей мере, 280 таких имен есть, которые заслуживают большей славы. Но у нас бесконечно выпускают исключительно Абая, Валиханова», - говорит Гани.

Сам автор, Жаркын Шакаримов, менее разговорчив: он простыл, в руках трость. Перед презентацией книги в алматинском «Меломане», он сидит поодаль от всех, но к нему все равно подходят, здороваются. «К пятидесятилетию компартии мне поручили поработать над антологией о киргизских музыкантах. На полгода направили в Киргизию, а потом я поехал смотреть материалы в московском госархиве. И там обнаружил голос Амре. Это был 1974 год, 21 февраля», - вспоминает, не задумываясь, Шакаримов.

Та случайная находка привела к созданию не только книги, но и фильма. Есть даже надежда, что он будет отличаться от типичных картонно-казенных биографий; по крайней мере, актер Санжар Мадиев, сыгравший Кашаубаева, говорит о нем как о человеке: «Его можно сравнить с любым гением. То есть, он не от мира сего. Странноватый. Невероятно добрый, но и очень обидчивый. Опять-таки, согласно документальным фактам, мы знаем, что даже его близкие друзья нет-нет подтрунивали над ним. По-доброму. Он обижался, но быстро прощал».

После презентации книги к Шакаримову подходят за автографами. Имя Амре Кашаубаева, его история, музыка и голос не забыты. К книге «Амре в Париже», изданной при поддержке бизнесмена Алидара Утемуратова, прилагается CD-диск с семью песнями певца. От его преследователей не осталось ничего.