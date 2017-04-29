В Алматы презентовали книгу Зиры Наурзбаевой «Четыре облака»

«Эта книга – сборник очерков о выдающихся казахах, о тех, кто создавал нашу историю. Но прежде всего, это книга о казахской традиционной культуре, о ее героическом и созидательном начале. Через очерки о личностях разных эпох, мы стремимся раскрыть уникальный феномен казахской культуры, которую нельзя отнести ни к западным, ни к восточным. Культуры, формирующей особый тип героической, творческой, интеллектуальной, жизнестойкой, многогранной в проявлениях своего духа, открытой новому и в то же время укоренной в традиции индивидуальности», - пояснила на презентации автор.

Помимо прочего, Наурзбаева заметила, что книга очерков об исторических личностях далась ей, специалисту по эпосу, не без труда. «Над этой книгой я начала работать два года назад. Мне заказали книгу, связанную с эпосом. Я этим занимаюсь профессионально и обрадовалась. Потому что у нас не вполне понимают эту тему, тему эпоса, у нас нет научных институтов по этой теме. Но потом оказалось, что это книга не совсем о том, о чем меня изначально просили. Она больше историческая. Я поняла, что придется стать еще историком. Но я не историк, я не претендую на эту роль. История, это не мое. И мне далась эта книга не очень просто. Но первая глава об архетипах, о подражании идеальным образцам – писались очень легко. А следующие главы шли сложнее», - сказала Наурзбаева.

По ее словам, сложности, в первую очередь, заключались в том, что в стране есть проблемы с биографиями. «У нас сложно с биографической литературой. Вот кого не возьмешь, там целая книга с фотографиями потомков, со спонсорами, но, бывает, даже даты смерти нет. У нас, например, есть очень много архивных данных, но там трудно почувствовать человека. Мне хотелось, как говориться, ощутить живой нерв. Мне, как пишущему человеку, хотелось понять, самой проникнуться. А если этого нет, получается скучно, мертво», - подчеркнула писатель.

Книга выпущена издательством Научно-образовательного фонда "Аспандау" при поддержке Фонда Ержана Татишева