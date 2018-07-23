20 фактов об односторонних и двусторонних улицах
Когда улица меняет направление движения
Фото Жанары Каримовой

Маргарита Бочарова, Vласть

Графика Асылхана Назира

Департамент внутренних дел Алматы гордится новыми односторонними улицами: статистика свидетельствует о том, что улицы Шевченко и Курмангазы благодаря их преображению в 2017 году стали намного безопаснее - количество дорожно-транспортных происшествий сократилось в разы. Между тем, на западе граждане радуются обратному: когда односторонняя улица, наконец, становится двусторонней, потому что для рядовых горожан это явный признак грядущего экономического подъёма - пусть и в масштабах всего одной улицы.

Vласть изучила несколько исследований, проведенных инженерами и специалистами по дорожному движению в США и России, и приводит из них данные, которые говорят как в пользу конверсии, так и против нее.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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