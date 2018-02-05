Почему сектор остаётся неэффективным вопреки декларируемой поддержке государства
​Что сдерживает развитие перерабатывающей промышленности Казахстана?
Фото Жанары Каримовой

Многочисленные меры господдержки перерабатывающей промышленности не смогли помочь ей стать эффективной, такой вывод следует из второй части исследования экономиста Жараса Ахметова и сотрудников инвестиционного банка Tengri Capital. На прошлой неделе эксперты и участники сектора, приглашённые журналом Exclusive, разбирались в том, как к этому приводит государственная политика, ограниченный доступ к финансовым инструментам и готовность Китая скупать казахстанскую продукцию любого качества.

Анализ экспертов показал, что в секторе наблюдается низкое качество антимонопольного регулирования, а также отсутствие борьбы с административными барьерами. Последствием этого становится слабая производительность предприятий, низкая обеспеченность сырьём и плохое качество корпоративного управления.

Другим интересным выводом стало то, что в отрасли наблюдается отрицательная зависимость от роста цен. То есть, когда стоимость товаров растёт, производители сталкиваются со снижением выручки. Это отчётливо указывает на их слабую включенность в рыночные отношения. «В принципе, здесь просматривается фиаско рынка, когда встроенный механизм регулирования спроса и предложения не работает или работает в отрицательную сторону», - пояснил один из авторов исследования Дмитрий Шайкин.

Данияр Куаншалиев, директор KS Partners, рассказал о результатах полевых опросов предприятий из Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Их руководство говорило о невозможности покупки сырья у местных поставщиков из-за низкого и постоянно меняющегося качества. По этой причине, к примеру, одно из предприятий вынуждено импортировать порядка 70% необходимых компонентов из Бразилии.

Кроме того, производители выражали беспокойство о нестабильности курса тенге, нехватке и текучке квалифицированных кадров, а также сложностях работы с ритейлерами. В частности, их создают высокие ретро-бонусы и задержка платежей, не говоря уже о необходимости доплачивать за попадание на полки. Дополнением к этому стали жалобы на перебои с газом и электричеством, а также постоянная активность проверяющих.

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Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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