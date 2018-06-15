​Почему Казахстан - не социальное государство?

Согласно Конституции, Республика Казахстан признаёт себя социальным государством. Однако с момента обретения независимости государство и общество отдалялись от выполнения этих условий. Государство стремится переложить обязательства на плечи населения, не предоставляя при этом качественных социальных благ. Вместе с этим его усилия по развитию экономики до сих пор приводили лишь к её регрессии. Результатом становится высокий уровень безработной и нигде не обучающейся молодёжи, а также растущий отток выпускников школ, стремящихся обучаться за пределами страны. Об этом рассказала директор исследовательской компании Eximar Айман Турсынхан, выступая на конференции фонда Фридриха Эберта и Центра центральноазиатских исследований университета КИМЭП. Vласть приводит расшифровку её презентации.

Я бы хотела поговорить о том, что такое общественный договор и как он реализовался у нас в Казахстане. Социальный договор и социальное государство - два неотделимых друг от друга компонента. Если мы обратимся к истокам теории Социального государства и Общественного договора, возникших на заре Французской революции XVIII ввека, нужно сделать отсылку к трудам философов Томаса Гоббса, Джона Локка, Жан Жака Руссо, Гуго Гроция и Лоренца фон Штейна. Они сформулировали четыре основных принципа общественного договора.

Первый заключается в том, что государство невозможно без общественного договора. Он заключается между населением конкретной страны и властью, которую они наделили полномочиями для управления государством. Реализация любых гражданских прав подразумевает определённые ограничения, которые накладываются для достижения общественного блага. Но самый важный и постоянно нарушаемый в нашей стране принцип - это взаимность обязательств. Государство должно быть подконтрольно населению, а население обязуется выполнять определённые обязательства через налоговые выплаты, воинскую ответственность и так далее. Ключевой же принцип социального государства заключается в обязанности государства защищать интересы своих граждан. Не защитой каких-то определённых 2-3 человек, не защитой определённой группы интересов и не защитой олигополий, а всех граждан страны. Именно поэтому, как сформулировал Лоренц фон Штейн, государство обязано поддерживать абсолютное равенство граждан в ответственности перед законом.

Конституция Республики Казахстан, как и любого другого государства, является тем самым общественным договором. У нас есть определённые права, которые закреплены в виде доступа к гарантированному объёму социальных благ, и есть политические права - права учистия в принятии решений. Что должно делать население в обмен на доступ к оптимальному уровню социальных благ и защиту своих политических прав? Налоги и связанный с ним бюджетный процесс - это главный очаг государства. Именно об этом и хотелось бы поговорить.

На любом правительственном совещании говорится о стремлении Казахстана войти в число каких-либо развитых стран. На самом деле, если мы будем смотреть на изменение методологии оценки конкурентоспособности стран, то мы увидим, что последние 20 лет превалировала оценка через валовое производство. То есть, оценка развития любой страны строилась на показателе ВВП, на нём же был построен постулат глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Но в марте 2018 года была пересмотрена методика этого индекса и гармонизирована с индексом развития человеческого развития ООН. Потому что в условиях быстро меняющегося мира и условности государственных границ единственным незаменимым ресурсом экономики остаётся только человек. Он стоит во главе любых политических решений, экономических реформ и измерителей благополучия той или иной страны.

Конкурентоспособность определяется сейчас не сырьевыми ресурсами и не территорией. Она определяется исключительно человеческим капиталом. Исходя из этого у нас нет никаких оснований полагать, что в ближайшие 10-20 лет Казахстан войдёт в 30-ку наиболее развитых стран мира. Потому что все последние нововведения нашего законодательства двигают нас в совершенно обратную сторону.

Бюджет государств сегодня - это главный механизм власти, который позволяет удерживать государство суверенным. Он формируется из нескольких источников, но единственным измерителем здоровья экономики является доля налоговых поступлений. Бюджет Казахстана имеет три разных уровня: местный, государственный и консолидированный. В последний входят поступления от нефтегазового сектора и горнодобывающей промышленности в виде корпоративного подоходного налога, роялти, акцизов и имущественных налогов, которые идут напрямую в Национальный фонд.

Нацфонд был создан специально для реализации прорывных государственных программ для быстрого вхождения в какие-то определённые рейтинги. Но никогда Нацфонд не декларировался, как фонд развития человеческого капитала и как фонд социальных гарантий для населения. Для этих целей, но только в узком фокусе пенсионных накоплений, была проведена определённая пенсионная реформа - переход к чилийской накопительной системе пенсионных взносов, в которой сейчас участвует всё экономически активное население. Солидарных получателей из старой пенсионной системы остались единицы. Нагрузка государственного бюджета на социальную сферу сегодня полностью переносится, и уже достаточно широко, на сектор добровольных пенсионных отчислений.

Несмотря на несколько волн девальвации, Казахстану удавалось поддерживать положительную динамику притока налогов в национальной валюте в бюджет. При этом, если сопоставить данные ВВП методом производства, то мы увидим, что в 2000 году доля налоговых поступлений от этого ВВП составляла более 26%, а к сегодняшнему дню она сократился до 13%. Даже девальвация не помогла сохранить статистику. В 2017 году, в сравнении с 2016 годом, при одинаковом курсе и ситуации с национальной валютой, поступление налогов в бюджет показало меньший прирост, чем рост ВВП в тенговом выражении. Это связано с двумя ключевыми факторами. В первую очередь, несоблюдением как государством, так и бизнесом условий общественного договора, где определённый уровень налогов даёт возможность требовать определённый уровень качества государственных услуг и доступ к социальным благам. Второе, все республиканские бюджетные программы без исключения не поддаются контролю со стороны общественности и бизнеса. Они самостоятельно разрабатываются государственными органами, ими же исполняются, за них же чиновники и сажаются, с помощью них же капитал выводится из страны.