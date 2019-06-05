«Проблема в том, что у обеих стран слишком упрямые лидеры»

5 мая Дональд Трамп сообщил, что с 10 мая США повысят пошлины на китайскую продукцию с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Он также поручил начать процесс повышения пошлин еще на $300 млрд. Китай в ответ повысил пошлины до 25%, делая особый акцент на товары, произведенные в округах США с сильной поддержкой республиканцев, и товары, которые можно купить в других странах, например, соевые бобы. Vласть дает небольшой экскурс по причинам и следствиям большой торговой войны.

Когда все началось?

Не в 2019 и даже не 2018 году, а еще до вступления Трампа в должность в 2016 году. В ходе своей предвыборной кампании он не раз критиковал торговые отношения с Китаем, заявляя, что тот «насилует нашу страну». Обвинения в адрес Китая заключались также в использовании нечестных приемов в торговле и краже американских технологий. В 2017-м он винил уже не столько Китай, сколько предыдущую администрацию демократов, и тем не менее в первый год правления никаких мер по изменению ситуации не было принято. Отрицательное сальдо выглядит как основная причина продолжившейся войны: в 2017 году торговый оборот между США и КНР составлял $710,4 млрд, включая экспорт из США – $187,5 млрд, импорт в США – $522,9 млрд. Таким образом, торговый дефицит США с Китаем составлял $335,4 млрд.

Какие позиции занимают страны?

Летом прошлого года Китай обвинил США в развязывании «крупнейшей торговой войны в истории экономики». В минувшее воскресенье пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу с позицией Китая в переговорах с США. В ней говорится, что «Китай не пойдет на компромисс по важнейшим принципиальным вопросам. КНР не хочет торговой войны, но не боится ее и при необходимости будет вести борьбу в таком противостоянии». США уже в понедельник выступили с обвинениями в искажении информации о процессе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Эта позиция изложена в совместном заявлении офиса представителя США на торговых переговорах и министерства финансов США. Кроме того, Трамп считает, что торговая война не помешает его переизбранию в 2020 году, поэтому в интересах Китая – заключить сделку как можно скорее.

Роберто Азеведо, глава ВТО, еще в ноябре прошлого года отмечал, что «способ взаимодействия» между Китаем и США должен перейти с «угроз, взаимных обвинений и указаний пальцем на поиск решений проблемы», поскольку свободная торговля по всему миру переживает свой «худший кризис» с 1947 года. МВФ же предупредил, что полномасштабная торговая война ослабит мировую экономику.

Кто пострадал?

Как в любой войне, страдают обе стороны. Как американские, так и международные фирмы уже заявили, что ощущают вред. В 2019-м рекордное число фермерских хозяйств заявило о банкротстве в результате торговой войны, тогда как экспорт сельхозпродукции может упасть на $1,9 млрд. Молочная промышленность надеялась на удовлетворение растущего спроса в Китае, но теперь торговля стала основным камнем преткновения. «Проблема в том, что у обеих стран слишком упрямые лидеры», – сказал Марк Стивенсон, директор по анализу молочной промышленности в Университете Висконсина в Мэдисоне.

Больше всех, похоже, пострадала автомобильная промышленность. На автомобили Tesla, в больших количествах продаваемые в Китае, но создаваемые в Штатах, будет наложен 25-процентный тариф – помимо налога в 15%. Это приведет к росту цен, что сделает автомобили Илона Маска менее конкурентоспособными. Согласно исследованию Silk Road, это может привести к тому, что Tesla вообще откажется от поставок в Китай.

Много бед предсказывали и компании Apple, но Тим Кук, генеральный директор, заявил, что не предвидит угроз со стороны Китая и роста цен на продукцию Apple из-за введения новых торговых пошлин, хотя, если удар и будет, то придется, по большей части, на Штаты.

С ним солидарен главный экономист DBS Таймур Бэйг: полномасштабная торговая война может сократить на 0,25% ВВП обеих стран в этом году. В следующем году станет намного хуже – в обеих странах темпы роста сократятся примерно на 0,5% и более. Бэйг добавляет, что «учитывая, что Китай растет на 6-7%, а США - на 2-3%, мы считаем, что ущерб будет больше для США, чем для Китая».

Китай же предупредил студентов и ученых о рисках, связанных с обучением в Соединенных Штатах на фоне ожесточенной торговой войны. Министерство образования сообщило, что в последнее время некоторые желающие учиться в США столкнулись с проблемами, связанными с ограничением продолжительности их виз и увеличением числа визовых отказов. Это связано с озабоченностью некоторых официальных лиц из-за возможности кражи интеллектуальной собственности и шпионажа. А такие страны, как Южная Корея, Сингапур и Тайвань, могут пострадать из-за нарушения цепочек поставок.

Предвидится ли конец войны?

Никто не знает. Многие надеются, что эти шум и ярость – всего лишь предвестники нового этапа переговоров. Однако с момента окончания последнего раунда переговоров новых запланировано не было, и все еще неясно, встретятся ли Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита лидеров G20 в конце этого июня в Японии. Настроения «око за око» между Пекином и Вашингтоном могут привести к окончательной вражде сторон до такой степени, что из страха потерять лицо никто попросту не захочет делать первый шаг к перемирию.