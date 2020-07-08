Как Швеция стала поучительной историей для всего мира

С начала появления коронавируса в Европе, Швеция привлекла международное внимание своим экспериментом – весь мир мог наблюдать за тем, что может произойти во время пандемии, когда правительство не налагает значительных ограничительных мер, надеясь таким образом сохранить экономику. Однако, в результате Швеция значительно опередила по числу смертей соседние страны, в которых был введен карантин, при этом шведская экономика, вопреки ожиданиям, устояла незначительно лучше, пишет The New York Times .

Шведский опыт нашел свое подтверждение далеко за пределами Скандинавии. В США, где вирус распространяется с невероятной скоростью, большое количество штатов, не без призыва президента Трампа, либо не вводили карантин, либо сняли его преждевременно, предполагая, что за этим последует восстановление экономики. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее переболевший коронавирусом, за последние выходные восстановил работу пабов и ресторанов в стремлении восстановить прежнюю экономическую активность.

Идея, которая стоит за данными методами, заключается в том, что правительства должны найти баланс между сохранением жизней и рабочих мест, оправдывая высокий риск здоровью повышением благосостояния. Но пример Швеции – где больше смертей и почти равный экономический урон с соседними странами – показывает, что предложенный выбор между жизнями и благополучием является ложным – отсутствие социального дистанцирования может стоить и жизней, и рабочих мест одновременно.

Пока такие страны, как Дания и Норвегия, вводили жесткий карантин, наложив запрет на собрания больших групп, работу магазинов и ресторанов, Швеция избегала серьезных ограничений. Правительство страны разрешило ресторанам, магазинам, спортивным залам, игровым площадкам и школам продолжать работу. Три месяца спустя, согласно данным ВОЗ, в Швеции коронавирус стал причиной 5 420 случаев смерти. Эта цифра возможно выглядит не настолько внушающей по сравнению с США, где количество смертей превышает 130,000. Но население Швеции – немногим более 10 млн. человек. Соответственно, на миллион человек Швеция понесла на 40% больше смертей, чем США, в 12 раз больше, чем Норвегия, в 7 раз больше, чем Финляндия и в 6 раз больше, чем Дания.

Высокое число умерших, очевидно, является прямым следствием подхода, который избрало правительство. Однако, вопрос в другом: как Швеция, несмотря на беспрепятственную экономическую активность, не сохранила свою экономику?

Центральный банк Швеции ожидает сокращение экономики на 4,5% в этом году вместо ранее ожидаемого роста в 1,3%. Уровень безработицы с марта по май вырос с 7,1% до 9%, и по заключениям Oxford Economics, совокупный урон экономики показывает, что восстановление будет затяжным, а безработица останется высокой. Для сравнения, экономика Дании, по оценкам центрального банка страны, сократится на 4,1%, а уровень безработицы за тот же период увеличился с 4,1% до 5,6%.

Коронавирус распространился по всему миру и, несмотря на решение правительства Швеции продолжать экономическую активность внутри страны без ввода карантинных мер, шведский бизнес испытал на себе последствия глобальной рецессии, а сниженное потребление населения, вызванное страхом заразиться, было достаточным для того, чтобы снизилась деловая активность.

Норвегия, с другой стороны, не только быстро ввела жесткий карантин, но и смогла его вскоре ослабить, поскольку распространение вируса замедлилось, а правительство усилило тестирование. Центральный банк Норвегии прогнозирует, что экономика ее материковой части – исключая нефтегазовый сектор - сократится на 3,9% в этом году. Это гораздо лучше ожиданий, которые озвучивались в пик эпидемии – тогда прогнозировали снижение на 5,5%.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, шведский подход невмешательства минимизировал экономический урон по сравнению с соседними странами в первые три месяца года. Но этот эффект длился до тех пор, пока пандемия не задела всю глобальную экономику и шведские потребители добровольно не ограничили свои покупки.

Исследователи Копенгагенского университета изучили структуру расходов c середины марта до начала апреля – период, когда экономика Дании была остановлена – опираясь на кредитные данные Danske Bank, самого крупного банка в Скандинавии. Согласно их заключениям, пандемия побудила датчан сократить свои расходы на 29% за этот период. В течение тех же недель потребители в Швеции, где царила свобода, сократили свои расходы на 25%. Более того, пожилые люди - те, кому за 70 – в Швеции сократили свои расходы больше, чем их сверстники в Дании. Возможно, это было вызвано беспокойством, что в условиях обычной деловой активности риск заразиться становится выше.

Подготовил Владислав Сон