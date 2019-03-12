PR/LG Electronics представляет ультрапремиальный бренд SIGNATURE

LG Electronics представляет в Казахстане новый ультрапремиальный бренд LG SIGNATURE , который объединяет все самые передовые технологии компании, наивысшие достижения в области дизайна, качества исполнения и удобства использования.

Ультратонкий телевизор LG SIGNATURE OLED TV серии W (65 и 77 дюймов) толщиной менее 3 мм в фирменном формате «Изображение на стене» словно парит в воздухе. Он поддерживает полный спектр HDR-форматов, включая Dolby Vision™, которые обеспечивают картинку с недостижимыми уровнями яркости и контрастности. Встроенный в лаконичный саундбар процессор Alpha9 делает каждое изображение детализированным, ярким и насыщенным. Технология Dolby Atmos® воспроизводит объемный звук через направленные вверх колонки.

Стиральная машина LG SIGNATURE категории TWINWash™ имеет изящную сенсорную панель управления Quick Circle, встроенную в дверцу из закаленного стекла, оснащена двумя барабанами, основным и мини-отделением, куда одновременно можно загружать белье, требующее раздельной стирки – цветное и белое, обычные и деликатные ткани, большие и маленькие партии, а также вещи детей и взрослых. Технология Centum System™ минимизирует вибрацию и уровень шума до 65 Дб и позволяет LG гарантировать 20 лет работы инверторного мотора.

Холодильник LG SIGNATURE InstaView™ Door-in-Door®. Его тонгированное отделение становится прозрачным, если дважды постучать по поверхности, а функция Auto Open Door автоматически открывает дверцу – достаточно наступить на проекцию световой надписи на полу. Каждая полка холодильной камеры имеет светодиоидную подцветку. Специальный гигиенический фильтр Hygiene Fresh+ устраняет бактерии и неприятные запахи, в морозильной камере предусмотрено автоматическое выдвижение ящиков.

Прозрачная панель изящного климатического комплекса LG SIGNATURE позволяет своими глазами наблюдать, как происходит процесс очистки воздуха. Устройство использует современную технологию Watering System, основанную на применении воды для фильтрации вредных химических и загрязняющих веществ, система обеспечивает быстрое достижение комфортного уровня влажности в помещении.