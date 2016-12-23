Два центра по работе с клиентами запущено на территории ЭКСПО

На территории международной выставки «ЭКСПО-2017» запущено два центра по работе с клиентами. Центр оказания услуг участникам выставки и аккредитационный центр будут работать по принципу «одного окна» и оказывать гостям и сотрудникам все услуги разом – от визовой поддержки и миграционных услуг до санэпиднадзора и переводческих услуг.

Единый центр обслуживания, работающий по принципу «одного окна» на круглосуточной основе, создан для обслуживания официальных участников, офисов комиссаров секций и их штатных сотрудников организаторов выставки. В центре будут находиться представители государственных органов и других организаций, которые будут оказывать все необходимые услуги.

«В данном центре будут предоставлять более 12 услуг – государственные и единые услуги, в том числе банковские, услуги страхования и нотариуса, логистики, почтовые. Если мы говорим о госуслугах, то это услуги по регистрации на учет иностранных граждан или лиц без гражданства, помощь в оказании визовой поддержки, предоставление и регистрация налоговых услуг, сдача налоговых отчетов для наших участников. Кроме того, в данном центре предполагается размещение саноэпидемологического контроля», - рассказал директор департамента сервисного обслуживания АО НК «Астана-ЭКСПО-2017» Дияс Азбергенов.

Кроме того, в компании открыли аккредитационный центр. Как сообщил директор департамента операционного управления и риск-менеджмента АО НК «Астана-ЭКСПО-2017» Маркен Ахметов, система аккредитации участников выставки уже запущена и разделена на три этапа: первый – с 25 октября по 30 апреля 2017 года –тестовый период, с 1 мая по 10 сентября 2017 года – это период, когда будут проводиться основные работы и после завершения выставки с 11 сентября по конец 2017 года – это период демонтажный.

«Система аккредитации позволяет осуществлять контроль доступа на территорию выставочного комплекса. Ответственное лицо от определенной клиентской группы страны либо компании получает пароль, логин в систему, заносит свои персональные данные. После чего операционная система автоматически эти данные отображает у себя и передает в четыре правоохранительные органа, которые в течение 20 рабочих часов должны осуществить проверку. Это министерство внутренних дел, комитет национальной безопасности, служба внешней разведки «Сырбар», а также служба государственной охраны. В течение 20 часов проходит проверка, после этого проверенный претендент приходит в систему, это видят операторы и осуществляют изготовление аккредитационного бейджа на месте», - пояснил Ахметов.

Как ожидают в нацкомпании, аккредитационным центром будет выдано более 100 тысяч бейджей.