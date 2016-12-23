На месте кинотеатра «Байконур» строят ресторан фастфуда

Строительные работы на месте кинотеатра Байконур идут с конца ноября. При этом проект строительства до сих пор не согласован, сообщили Vласти в акимате Алматы.

В конце ноября кинотеатр «Байконур» был обнесен забором, тогда в управлении архитектуры и градостроительства Алматы нам сообщили о том, что не было выдано разрешение на снос или реконструкцию здания кинотеатра «Байконур».

В ответе на официальный запрос редакции, акимат сообщил: «Решением Градостроительного Совета г. Алматы от 5 августа 2016 года согласован концептуальный проект реконструкции кинотеатра «Байконур» под ресторан быстрого питания с учетом размещения детской площадки и реконструкции существующего фонтана. На письменное обращение собственника и представленных материалов, управлением выдано архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №2328 от 03.00.2016 г. на разработку проекта строительства здания предприятия общественного питания быстрого обслуживания населения со сносом существующего здания кинотеатра «Байконур», а обращение на согласование указанного проекта не поступало».

В ответе акимата сообщается, что собственником здания кинотеатра «Байконур» является ТОО «АТЦ-Галерея». Среди ее учредителей - компания по управлению активами "Алмалы", которая в свою очередь принадлежит бизнесмену Кайрату Боранбаеву, владельцу франшизы на развитие в Казахстане сети McDonald's.

На запрос Vласти относительно судьбы кинотеатра «Целинный» в акимате ответили, что заявление от владельцев кинотеатра на получение АПЗ не поступало.

Между тем летом этого года был подписан меморандум между акиматом города и ТОО «АТЦ-галерея» (ей же принадлежит кинотеатр «Байконур»). Летом сообщалось, что компания планирует создать на месте кинотеатра «Целинный» современный театр традиционного искусства.

Между тем год назад, в ответ на обвинения общественности в том, что на месте трех кинотеатров - «Алатау», «Байконур» и «Целинный» - будут построены рестораны McDonald’s, компания Food Solutions KZ, владеющая правом использования бренда McDonald’s, ответила, что не приобретала земельные участки, на которых расположены кинотеатры «Целинный» и «Байконур».