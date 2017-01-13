Суд санкционировал арест Бишимбаева

Суд накануне санкционировал арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщило в пятницу агентство Sputnik Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

"12 января с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения "арест", - сообщили в агентстве.

Бишимбаев подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Досудебное расследование продолжается.

О задержании экс-министра Нацбюро по противодействию коррупции сообщило 10 января. В отставку Бишимбаев был отправлен в конце декабря.

Осенью национальным бюро по противодействию коррупции было начато расследование в отношении группы топ-менеджеров акционерного общества "Байтерек Development", которые подозреваются в «лоббировании интересов определенных строительных компаний при закупках услуг строительства арендного жилья по госпрограмме «Нурлы Жол». Группа менеджеров, включая бывшего председателя правления компании Бахыта Жаксыбаева, была арестована.

"Байтерек Development" входит в состав национального управляющего холдинга "Байтерек", которым 36-летний Куандык Бишимбаев руководил с момента создания в мае 2013 года и до мая 2016 года. Затем он возглавлял министерство национальнтй экономики. В конце декабря он был отправлен в отставку, а позже президент Нурсултан Назарбаев, представляя нового министра Тимура Сулейменова заявил, что в отношении Бишимбаева проводятся следственные мероприятия.

Фото Жанары Каримовой