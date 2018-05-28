5 лиц недели: непогода, суды и арест

На минувшей неделе сильный ветер сорвал кровлю некоторых зданий в Астане и Алматы. В столице ураган прошел сильнее: упали два башенных крана, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кроме этого, в столице состоялось рассмотрение апелляции по делу Куандыка Бишимбаева, приговор которому оставили без изменений. Мажилис одобрил поправки в закон, которые ликвидируют институт самовыдвижения на выборах.

Куандык Бишимбаев, бывший министр национальной экономики

В пятницу судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны по результатам рассмотрения апелляции оставила в силе приговор в виде 10 лет лишения свободы бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву. Вместе с тем судебная коллегия смягчила приговоры брату Бишимбаева Султану Нурлыбек (ему суд назначил пять лет лишения свободы вместо прежних семи) и предпринимателям, которые проходили по эпизоду «Стекольный завод». Сторона защиты Бишимбаева в свою очередь заявила, что не согласна с решением и будет обращаться в Верховный суд.

14 марта суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний за заключение контрактов по программе «Нурлы Жол», а также в получении взятки в размере $2 млн за покровительство ТОО «Шымкентхиммонтаж» при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Бишимбаев свою вину не признавал.

Еркын Амирханов, бизнесмен

В среду пресс-служба Комитета национальной безопасности сообщила об аресте крупного бизнесмена Еркына Амирханова. Ведомством начато досудебное расследование в отношении бывшего председателя по закупочной деятельности АО «Центрказэнергомонтаж» Амирханова. Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 253 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп). По информации ведомства, 5 мая бизнесмен был задержан, а 6 мая судом № 2 Есильского района Астаны в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В 2017 году журнал Forbes Kazakhstan оценил состояние Амирханова в $135 млн. В 2018 году он не вошел в рейтинг 50 богатейших людей Казахстана по версии издания.

Ураган в Астане

Во вторник ураган с градом обрушился на Астану. Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов подтвердил падение строительного крана в районе улицы Туркестан и повреждение витражных стекол Дворца мира и согласия в результате сильных порывов ветра до 21 м/с. Позже информагентство сообщило о падении второго строительного крана в районе Сарыарка по улице Сулуколь.

Также срыв кровли произошел в школе № 43 в жилмассиве Мичурино и в частном доме в жилмассиве Заречный по улице Ушкопыр. Падение кровли зафиксировано и в жилмассиве Пригородный по улице Арнасай, на здании средней школы № 24. Кроме того, наружную обшивку сорвало и в жилом комплексе Олимп в районе Есиль, а в микрорайоне Уркер ветром снесло кровлю детского сада № 91. В результате падения различных предметов были повреждены автомобили. В аэропорту Астаны самолет Airbus 320 «Эйр Астаны» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и зацепил осветительные фонари и два билборда.

За время урагана в службу 112 поступило 875 звонков. Данные о пострадавших несколько разнились у пресс-секретаря акима Астаны и КЧС. По словам пресс-секретаря Эльвиры Жургенбаевой в скорую медицинскую помощь обратились 13 астанчан с травмами, не представляющими угрозу для жизни. По данным КЧС, за медицинской помощью обратились 10 человек, один из которых был в результате госпитализирован. На следующий день сильный ветер повредил облицовку купола мечети «Байкен» в Алматы, жертв и пострадавших нет.

Поправки в закон «О выборах»

В среду мажилис одобрил поправки в закон «О выборах» и сопутствующий ему документ, согласно которым в Казахстане ликвидируется институт самовыдвижения на выборах. Теперь выборы в маслихаты, а также акиматы районного и сельского уровня будут проходить исключительно по партийным спискам. Кроме того, вводится прямая выборность акимов сельского уровня, которые будут избираться местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года. При этом выдвигать кандидатов также смогут только партии.

Суд над Forbes Kazakhstan и Ratel.kz

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда отменила решение Медеуского районного суда города Алматы от 20 февраля по иску АО «К-Дорстрой» бизнесмена Зейнуллы Какимжанова к журналистам и изданиям Forbes Kazakhstan и Ratel.kz. Ранее Медеуский районный суд Алматы в своем решении от 20 февраля удовлетворил требования «К-Дорстрой» и признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, распространённые Виталием Процентовым на пресс-конференции в Алматы 12 июля 2016 года. Суд обязал редакции Forbes.kz и Ratel.kz удалить почти все материалы про АО «К-Дорстрой», а журналистов – извиниться.

В прошлом году суд удовлетворил иск Зейнуллы Какимжанова и его сына Ильхалида к тем же ответчикам и обязал их выплатить солидарно более 50 млн тенге и принести публичные извинения. В конце марта Зейнулла Какимжанов обратился с заявлением об уголовном преследовании журналистов двух изданий по обвинению в распространении заведомо ложной информации. 2 апреля в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В настоящее время известно, что в статусе обвиняемого по этому делу проходит главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, еще несколько журналистов имеют статус свидетелей с правом на защиту.