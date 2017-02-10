«СК-Фармация» оштрафована на 1,3 млрд тенге

Антимонопольным органом Республики Казахстан выявлен факт злоупотребления доминирующим положением ТОО «СК-Фармация», являющемся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики в пятницу.

Согласно пресс-релизу, «вступившими в законную силу решениями судов города Астаны установлено, что ТОО «СК-Фармация» в период с 2010 по 2015 годы незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка».

Кроме этого, суд установил факт необоснованного навязывания победителю лотов ТОО «СТОФАРМ» дополнительных обязательств.

«Данные действия привели не только к ограничению конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки товаров, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг. Сумма административного штрафа, наложенного судом, составила 1,3 млрд. тенге», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства поручил министру здравоохранения Елжану Биртанову «выгнать всех» из «СК-Фармации». Глава государства заподозрил руководство компании в отсутствии желания развивать фармацевтическую отрасль. На следующий день руководитель «СК-Фармации» Нуржан Алибаев подал в отставку.