Аномальная погода стала причиной гибели военнослужащих в Жамбылской области

Резкое потепление, которое спровоцировало внезапный сход снежной лавины стало причиной гибели семи военнослужащих в Жамбылской области, сообщил во вторник в ходе селекторного заседания правительства министр обороны Сакен Жасузаков. При этом, признал он, среди причин трагедии имеется и ряд факторов общеслужебной деятельности, по которым сейчас проводится расследование.

«Правительственная комиссия под моим руководством в соответствии с вашим постановлением приступила к расследованию обстоятельств причин гибели военнослужащих на месте происшествия. В ходе предварительного расследования установлено, что прямой причиной трагедии явилось стихийное бедствие, связанное с аномальными погодными явлениями, не характерными для данной местности в это время года. Обильные осадки, завершившиеся резким потеплением, спровоцировали внезапный сход снежной лавины», - сообщил Жасузаков.

Несчастному случаю, по его информации, способствовал ряд факторов и общеслужебной деятельности, по которым идет расследование: организация занятий, соблюдение мер безопасности, всестороннее обеспечение занятий.

«Хочу сказать, что практически, в соответствии с вашим поручением, комиссия отработала все вопросы, касательно оказания помощи, поддержки семьям погибших. Значит, мы посетили тех военнослужащих, которые находились в госпитале. Состояние у них удовлетворительное, находятся под наблюдением врачей-психологов. Кроме того, вместе с акимом области мы посетили семьи - четыре семьи в населенном пункте Бауржана Момышулы и в Таразе. Мы при посещении встретились с ними. Понимание со стороны семей есть, в принципе, что произошло такое событие», - пояснил глава Минобороны.

«Каждой семье погибшего была оказана поддержка финансовая и моральная. Каждой семье будет выплачена единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания, что составит в среднем порядка 4-7 млн тенге», - заключил министр.

17 февраля в результате схода лавины в Жамбылской области погибли семь военнослужащих, еще восемь получили травмы.