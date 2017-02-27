Арман Жетписбай возглавил Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Председателем правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» назначен Арман Жетписбай, говорится в сообщении на официальном сайте фонда.

«На основании решения Совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от 16 февраля 2017 года Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы назначен Председателем Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», - сообщает пресс-служба Фонда.

Полномочия прежнего предправления Бауржана Мамыталиева были досрочно прекращены 25 января, сообщили в фонде.

45-летний Арман Жетписбай - выпускник Казахского химико-технологического института, Казахского экономического института им. Рыскулова.

Работал на руководящих должностях в государственных органах, финансовых институтах, национальных и крупных частных компаниях. Работал в ТОО «Алаутрансгаз», директором ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік», директором Кызылординского филиала Казкоммерцбанка, первым заместителем председателя правления АО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом Шымкента.

До нынешнего назначения работал управляющим директором АО «НАК «Казатомпром».