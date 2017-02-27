Арман Жетписбай возглавил Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Ранее он был управляющим директором Казатомпрома
Председателем правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» назначен Арман Жетписбай, говорится в сообщении на официальном сайте фонда.
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