В Астане на 5 лет лишения свободы осудили последователя «Свидетелей Иеговы»

В Астане на 5 лет лишения свободы осудили последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы». Его обвиняют в проведении незаконных собраний, на которых, по версии следствия, он критиковал другие религии.

«Ахмедов Т.С., придерживаясь взглядов религиозного обьединения «Христианская община «Свидетели Иеговы», в 2016 году с Гулиевым А.Г., без получения официального разрешения на осуществление деятельности, направленной на распространение религиозных учений на территории Республики Казахстан, организовывали проведение собраний. В ходе сборов Ахмедов Т.С. и Гулиев А.Г., осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде проявления нетерпимости к представителям другой религии, в присутствии своих последователей публично, негативно высказывались в отношении представителей Ислама, католицизма и православия, пропагандируя превосходство одной религии над другой. В суде Ахмедов Т.С. вину не признал», - сообщает пресс-служба суда города Астаны.

Приговором районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны, добавили в пресс-службе, «Ахмедов Т.С. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 174 части 2 УК и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься идеолого- проповеднической деятельностью в области религии сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности».

«В отношении Гулиева А.Г. приговор вынесен 24 февраля 2017 года, по которому последний осужден по статье 174 ч.2 УК к 5 годам ограничения свободы», - заключили в пресс-службе.













