​С начала года Казахстан нарастил добычу нефти на 7,5%

За первые четыре месяца этого года Казахстан нарастил добычу нефти на 7,5% до 28,21 млн. тонн. Несмотря на это, страна продолжает рассматривать возможность своего участия в новом соглашении «ОПЕК+» по сокращению добычи, заявил на пресс-конференции в пятницу министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, объём переработки за этот период составил 4,54 млн. тонн, показав увеличение на 7,3%, экспорт углеводородов за этот период увеличился на 8,6% до 23,09 тыс. тонн. Объём добытого газа составил более 17 млрд кубометров, показав рост на 13,7%. Добыча угля составила 36,6 млн. тонн, увеличившись на 18,7%.

Бозумбаев также ответил на вопрос по поводу участия Казахстана в соглашении о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и другими производителями. По его словам, в рамках действующей договорённости страна выполнила обязательства по снижению добычи на 20 тыс. баррелей в день: «В феврале мы их даже перевыполнили. Мы снизили (добычу - V) где-то на 37 тыс. баррелей. В феврале мы добыли немного больше - где-то чуть больше, чем 1,7 млн. тонн, в марте тоже. В апреле - сейчас пересчитываем, разная плотность на разных месторождениях, но мы близки будем к выполнению обязательств. В мае, предполагаем, что добыча несколько снизится в связи с погодными условиями и ремонтами и в июне тоже, что позволит нам выполнить наши обязательства по итогам полугодия».

По поводу присоединения к очередному соглашению министр вновь отметил, что для него гораздо важнее участие Саудовской Аравии и России, на которых приходится добыча в размере 11 млн. баррелей в день. «Министр энергетики саудовской Аравии господин Халид аль-Фалих на прошлой неделе у нас был, на встрече с Премьер-министром попросил Казахстан присоединиться к продлению заморозки как минимум на шесть, а обсуждается вопрос на девять месяцев, то есть до конца года плюс первый квартал следующего года», - пояснил он.

«Мы говорим, что хотим быть в тренде вместе со всеми нефтедобывающими странами. Для нас важно, чтобы цена не снижалась меньше 50 долларов. Бюджет сверстан исходя из цены 50 долларов, поэтому мы будем проводить переговоры по возможности продления данного соглашения. Но технически на этом же уровне остаться нам будет сложно, потому что месторождение Кашаган, которое мы запустили в прошлом году, фактически на более менее высокий объем добычи выходит только в этом году. А это уникальное месторождение, крупнейшее в мире, на этом месторождении сегодня добывается 140-150 тысяч баррелей. Мы думаем, что во втором полугодии где-то за 200 тысяч баррелей точно будет добываться на Кашагане, к концу года возможно и 300 тысяч баррелей, поэтому мы будем обсуждать с нашими коллегами», - добавил Бозумбаев.

Он отметил, что снижению добычи в Казахстане будет способствовать сокращение производства на месторождениях Актюбинской и Кызылординской областей. Однако оно уменьшится примерно на 30 тыс. баррелей. Этот объём частично нивелирует повышение на Кашагане, но конкретно на нём снизить добычу представляется пока маловозможным. «Кашаган это - СРП (участник соглашения о разделе продукции - V). И республика Казахстан огромные деньги вложила в лице КазМунайГаза. Какие-то сейчас препятствия чинить, я думаю, юридически неправильно будет, и физически это невозможно. Поэтому мы будем обсуждать, если мы Кашаган за скобки вынесем, мы можем о каких-то цифрах (сокращения добычи - V) говорить», - резюмировал министр.