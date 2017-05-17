По версии следствия, он причастен в незаконному приобретению и продаже нефтепродуктов
В ходе спецоперации задержан бывший транспортный прокурор Кызылординской области
Фото Жанары Каримовой

В среду в ходе спецоперации генеральной прокуратуры и комитета национальной безопасности задержан бывший транспортный прокурор Кызылординской области Нурлан Серикбаев. Операция была направлена на пресечение деятельности преступных групп, которые занимались незаконным приобретением, транспортировкой и продажей нефти, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Сегодня в ходе масштабной спецоперации по пресечению деятельности нескольких преступных групп, причастных к незаконным приобретению, транспортировке, хранению и реализации нефти и нефтепродуктов, был задержан бывший Кызылординский транспортный прокурор Н.Серикбаев», - говорится в сообщении.

В надзорном органе заявили, что из органов прокуратуры Серикбаев уволен по собственно-поданному рапорту 25 апреля текущего года.

«Другие данные, в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат», - поясняют в генпрокуратуре.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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