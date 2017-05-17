В ходе спецоперации задержан бывший транспортный прокурор Кызылординской области

По версии следствия, он причастен в незаконному приобретению и продаже нефтепродуктов
В среду в ходе спецоперации генеральной прокуратуры и комитета национальной безопасности задержан бывший транспортный прокурор Кызылординской области Нурлан Серикбаев. Операция была направлена на пресечение деятельности преступных групп, которые занимались незаконным приобретением, транспортировкой и продажей нефти, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
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