В ходе спецоперации задержан бывший транспортный прокурор Кызылординской области

В среду в ходе спецоперации генеральной прокуратуры и комитета национальной безопасности задержан бывший транспортный прокурор Кызылординской области Нурлан Серикбаев. Операция была направлена на пресечение деятельности преступных групп, которые занимались незаконным приобретением, транспортировкой и продажей нефти, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Сегодня в ходе масштабной спецоперации по пресечению деятельности нескольких преступных групп, причастных к незаконным приобретению, транспортировке, хранению и реализации нефти и нефтепродуктов, был задержан бывший Кызылординский транспортный прокурор Н.Серикбаев», - говорится в сообщении.

В надзорном органе заявили, что из органов прокуратуры Серикбаев уволен по собственно-поданному рапорту 25 апреля текущего года.

«Другие данные, в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат», - поясняют в генпрокуратуре.