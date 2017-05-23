Ускорить сроки выдачи паспортов поручил премьер

Только в четырех городах Казахстана — Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте можно получить паспорт в течение трех дней, при доплате за ускорение — за день, в то время как в остальных регионах люди ждут по две недели. В этой связи во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил сократить эти сроки до одного дня и одной недели соответственно.

«Мы говорили по выдаче паспортов. У нас в четырех городах есть соответствующие предприятия, которые печатают паспорта — это Астана, Алматы, Актобе, Шымкент. Но, к сожалению, даже в этих городах, чтобы получить паспорт, необходимо ждать три дня. Ну, за деньги сделают за день. Значит есть возможности», - заявил Сагинтаев.

По его словам, правительством уже принято решение в этих городах выдавать паспорта «в течение одного дня», а в других городах, которые прикреплены к этим четырем, «если раньше было две недели, необходимо теперь в течение одной недели обеспечить выдачу паспортов».

Еще один важный вопрос по мнению премьера, связан с внедрение обязательного социального медицинского страхования, которое потребует регистрации граждан в ЦОНах и подтверждение их статуса.

«Наши граждане снова придут в ЦОНы, и я просил бы, даю поручение министру (информации и коммуникаций Даурен Абаев — V) и госкорпорации («Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов - V), чтобы ситуация, которая была зимой с регистрацией граждан (речь идет о введении временной регистрации граждан - V), не повторилась. Мы уже знаем как это делать, чтобы люди могли просто зарегистрироваться и получить свою услугу без всякого ажиотажа. Времени было достаточно, чтобы настроить свою работу», - поручил Сагинтаев.